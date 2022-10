A versenyen 31 csapat indult. Persze versenyeztek a tökös ételek készítői is. A felhozatal egyébként a szokásos volt. A legkisebbek ugrálóvárazhattak, a nagyobbak pedig velük együtt összekenhették magukat vattacukorral. De a program legizgalmasabb, vagy legalábbis a leglátványosabb része a tökfaragás volt, amit Kalmár Benedek töknemesítő mutatott be. A tökfaragás a közelmúltban szinte már különálló művészeti ág lett, egészen fantasztikus alkotások készülnek a zöldségből. Ez tetszett meg Annának és Izabellának is. A testvérek szinte tátott szájjal nézték, ahogy a mester szinte mindent kifaragott. A lányok azt nézték végig, ahogy népi motívumok kerülnek egy tökre. A tökös-halas napot pedig koncertekkel zárták, amik egészen estig tartottak.