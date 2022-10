A tökfaragú fiúktól nem messze a Szatymazi Nőegylet tagjai kínálták a süteményeiket, amelyekről azon kívül, hogy tök is volt bennük, nem árultak el többet, viszont az íze magáért beszélt. Szinte azonnal elkapkodták, ahogy sültek ki az újabb adagok.

A faluház udvarán lévő kemencében sült tök készült, amiért szintén sorban álltak a vendégek. Bent az épületben pedig kézműves foglalkozás is volt. Ezen mécsestartókat készítettek a gyerekek, de volt arcfestés is, természetesen a halloween jegyében. Mindenki minél félelmetesebben szeretett volna kinézni ezen az estén. A kifaragott lámpásokat egyébként aki akarta, haza is vihette, mert a szervezők egy fényfestéssel is készültek, amely mi mást ábrázolhatott volna, mint kifaragott tököket. Úgyhogy a faluház sem maradt töklámpások nélkül.