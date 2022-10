– Ez az egyik kedvenc rendezvényem, nyugdíjasként ráérek, és ha tehetnem eljövök – mondta a Szegedről érkezett Ani. – Kedvesek az emberek, gyönyörűek a kiállított termények – ilyeneket városon nem látni –, megismerhetem a helyi sajátosságokat, a sajtokat, jók a programok, például a népzene, a citeramuzsika. Nagyon érdekelnek az autók, a Mercedes-felvonulás – közölte, és már ment is autólesre.

A csengelei Vincze János fafaragó népi iparművész 11. alkalommal kínálta alkotásait.

– Inkább kiállítás ez, mert elég drága egy-egy darab. Igyekszem megörökíteni a hagyományokat, megformáztam már juhászt, köpülő asszonyt, bognárt és kubikost – közölte. Rajta kívül az árusok sokféle portékával vonultak fel, vehettünk termelői bort, hímzést, játékokat, mézet, rongyszőnyeget, különböző ékszereket, karkötőket, fejfedőt, szörpöt, dísztárgyakat, kulcstartót, táskákat, ahogy manapság mondjuk, mindent is. Ja és el ne felejtsem: házi készítésű sajtot.

Az érkezőket kapu fogadta, és mellette állt a különböző terményekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel ékesített pódium, melyen egy-egy ötletesen kialakított lány- és fiúseprű figura dominált. Aki a kapun belépett – de ha más irányból jött, akkor is – megpillantotta a már korábban hallott, három tangóharmonikával felálló zenekart. Ismert nótákat, slágereket játszottak, mint a Millió rózsaszál, a Nád a házam teteje, és még sorolhatnánk. Akadtak, akik táncra is perdültek a Szent László téren. Persze, a legkisebbekre is gondoltak. A gyermekeket koruknak megfelelő programok, kézműves foglalkozások és játszóház fogadta.

A napot Vincze Lilla és zenekarának koncertje, valamint bál zárja. De a hangulatot szavakkal nem lehet leírni, aki kíváncsi, annak őszintén azt javasoljuk: feltétlenül jöjjön el Kistelekre.