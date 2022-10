Kihúzható kanapéval a nappali vendégszobává is válhat

A kanapéágyak az úgynevezett funkcionális bútorok közé tartoznak, ezért funkcionális kanapéknak is hívjuk őket. A kanapéágyakkal kapcsolatban, vagy annak szinonimájaként gyakran használjuk az alábbi egyéb kifejezéseket is: ágyazható kanapé, kihúzható kanapé, összecsukható kanapé, lehajtható vagy kihajtogatható kanapéágy.

Ezekben a multifunkcionális bútorokban egy mechanika gondoskodik arról, hogy a kanapé átalakítható legyen – a kanapéból ággyá – és fordítva. Az alábbiakban bemutatjuk a különféle ágyazható módszereket.

Matracos kanapéágyak

A matracos kanapéágyak, vagy Nova System kanapék egy beépített összecsukható vasalattal rendelkeznek. Fekvőfelületük általában úgy van méretezve, hogy két ember is kényelmesen elférjen rajta: a leggyakoribb fekvőfelület méret 140X200 cm, de kaphatóak 160X200 centiméteres, franciaágy fekvőfelülettel is. Ez a rendszer biztosítja a legmagasabb kényelmet, és ezt mindennapos alvásra is használható, mert nincsen megtörve a fekvőfelület. A kényelmi szint az alvó egyéni elvárásai szerint növelhető a különböző keménységű matracokkal. Már nem csak hideghabos matracokkal, de lágyabb fekvést biztosító memory habos, vagy feszesebb alátámasztású ProGel matraccal is rendelhetjük.

Kihúzható kanapék

Kihúzható kanapék esetében az ülőfelület alól egy kiegészítő részt húzunk ki: így keletkezik a szükséges fekvőfelület. Ezt a rendszert (Simple System) általában sarokgarnitúrákban használják, ahol a fekvőfelület kialakulásához a sarokülő másik oldala is szükséges. Ezt kifejezetten csak alkalmi vendégágyként javasoljuk,

mert a fekvőfelület általában 3 részre meg van törve. A fekvési kényelmet egy topper, vagy fedőmatrac alkalmazásával javíthatjuk.

Fotó: Lima ágyazható sarokkanapé. Kanape-shop.hu

Lehajtható kanapék

A lehajtható kanapék esetében általában a hátpárnák eltávolítása után az ülőfelületet előre kell húzni (a modernebb megoldások esetében, mint az Automata rendszer, egy rugós mechanika segítségével nagyon könnyedén előre tudjuk emelni) és a háttámlát le kell hajtani. Ennek a rendszernek az előnye, hogy az ülőfelület alatt általában ágyneműtartóval is rendelkezik. A fekvőfelület szélessége általában 140X200, vagy esetleg 160X200 cm. Az alvási pozíció a fallal párhuzamosan történik, így ezt a megoldást állandó fekhelyként idősebbeknek nem ajánljuk, amennyiben két fő alszik rajta, hiszen a belső személynek éjszaka nehézkes lehet a felkelés. Azonban albérletekbe, diákoknak ideális megoldás lehet. Az ülő-, és fekvőfelület rugós és hideghabos is lehet. Aki jobban szereti a feszesebb fekhelyet, azoknak kifejezetten ajánljuk

Fotó: Nordic kanapéágy táskarugós fekvőfelülettel. xxxlkanape.hu

A kanapéágyak jellemzői

Amennyiben kanapévásárlás előtt áll, mert a vendégszobába szeretne funkciós bútort vásárolni, hogy a lehető legrugalmasabb helykihasználást tudjon megvalósítani, akkor érdemes ágyneműtartós modellt választani, mely további szükséges tárolóhelyet biztosít a vendégek ágyneműjének elhelyezéséhez.

A kanapéágyak különböző nézőpontokból készülnek. Itt általában egyensúlyt kell teremteni a két fő funkció között, amelyeket a kanapénak teljesítenie kell: egyrészt meg kell felelnie azoknak a tipikus követelményeknek, amelyeket a klasszikus ülőbútorokkal szemben támasztanak, másfelől pedig az ergonomikus fekvés és így az egészséges alvás követelményeit is figyelembe kell venni. Ennek megfelelően a kanapéágyak világában fellelhető különböző kárpitok és rugós magok vagy rugós alapok választéka is nagy.

Fotó: Glamour kanapé. kanapebolt.hu

Ha vendégszobáját ritkán használják nálunk éjszakázó vendégek, de mi gyakran tartózkodunk a szobában, és a kanapét főleg ülőhelyként használjuk, válasszunk olyan modellt, amely kényelmes ülőfelülettel és optimálisan illeszkedő kárpittal rendelkezik. Ideális párnázóréteg például a hideghab, mely kiváló pontrugalmas tulajdonsággal rendelkezik. Azonban ügyeljünk a hab sűrűségére: altalános szabály, hogy minél nagyobb a sűrűség, annál magasabb lesz a minősége. A nagy sűrűségű rugalmas hideghab egyben méretstabil is, mely összenyomás után könnyebben visszanyeri eredeti formáját. A kiváló minőségű hideghab ülőfelület biztosítja, hogy hosszú ideig élvezzük a kanapét, és ne képződjenek mélyedések.

Amennyiben a kanapét gyakrabban használják alvásra és ritkábban ülésre, akkor fontos a könnyű ágyazhatóság is, vagyis könnyű legyen a kezelése, kihúzása. A napi használatra alkalmas matracos kanapék alátámasztása általában vasrács, vagy a magasabb minőséget képviselő fa laprugók, melyek az ágyhoz hasonlóan egyúttal megfelelő szellőzést is biztosítanak. A fa laprugók jobb alátámasztást biztosítanak, melyek elnyelik a dinamikus mozgásokat, és amely jobban igazodik a test magas alátámasztási követelményeihez. Egyes, rendszeres használatra szánt kanapéágyaknál egyénileg is kiválaszthatjuk az igényeinknek leginkább megfelelő a matracot is.

Akár nappaliba, akár vendégszobába, de különösen albérletben nagyon fontos a kanapéhuzat minősége és könnyű tisztíthatósága. A kárpitanyag minőségének fontos mérőszámai a kopásállóság és a bolyhosodás. A kopásállóságot a dözsteszttel mérjük: minél magasabb a Martindale érték, annál magasabb lesz a minőség is. Egy 30.000 Martindale értékkel rendelkező huzat már magas minőséget képvisel, míg bolyhosodás esetében lehetőleg 4 és 5-ös értékkel rendelkező anyagot válasszunk.