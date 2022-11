Gondolatban már délelőtt kiosztottam néhány különdíjat az ásotthalmi falusi szármafőző-verseny több résztvevőjének, mert miközben az alkalmilag kitelepített sparhelteken, bográcsokban csendesen főtt a töltött káposzta, több helyen olyan hatalmas és kiadós reggelivel kínáltak, hogy én már ott jóllaktam.

Végig tele volt a szám

Zsűritagként bevallom, szégyenszemre késve érkeztem, de ez nem baj, mert addigra mindenki túl volt az első egynéhány pálinkán és már kellőképp emelkedett volt a hangulat. Minden főzőverseny elmaradhatatlan része, amikor a zsűri és a szervezők végiglátogatják a főzőket, vicceseket mondanak és mindenki nevet. Ebbe csöppentem bele, de én semmin nem tudtam nevetni, mert állandóan tele volt a szám.

Újra értékeljük egymást

A legjobb ezekben a kis gasztrofesztiválokban az a végtelen vendégszeretet, amivel a legtöbb helyen fogadják az embert. A Barát team nevű csapat reggeliben is erős volt. Hurka-kolbásszal, sült hússal, sült szalonnával és remek almás süteménnyel kínáltak, a szomszédban (Üvegtörők) következett a máj. A Borostyán Nyugdíjas Klubnál az almás mellett tökös süteményt is kóstoltam. Az asszonyok már készen voltak a szármával is. Németh Szilveszterné azt mondta, minél öregebb az ember, egyre kevesebb az ideje, ezért annál jobban siet. Azt is ő tette hozzá, hogy ezek a rendezvények remek alkalmat adnak arra, hogy az elmúlt két évet a hátuk mögött hagyva az emberek újra értékelni tudják egymást.

Remekelt a Varga csárda

– Az év folyamán végigmegyünk a hagyományokon, februárban kolbásztöltő- és sütő versennyel kezdünk, nyáron hagyományosan pörköltfőző versenyt szervezünk, ez az időszak pedig a karácsonyi készülődésé, ezért készítünk ma töltött káposztát – mondta Papp Renáta polgármester. Az üresjáratokat a műsorvezető és mókamester Csányi Józsi Csocsó és Pipicz Dani töltötték ki sikeresen. Például versennyel: volt talicskatoló és asszonycipelő. Mindkettőben a mórahalmi Varga csárda fiatalos, lendületes és vidám csapata remekelt.