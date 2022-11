A közép- és emelt szintű kémia érettségihez nyújt elengedhetetlen tudást az Egis kezdeményezésére a Műegyetem, az ELTE, a Semmelweis Egyetem, valamint az Szegedi Tudományegyetem közreműködésével áprilisban indított sokszinukemia.hu pályaorientációs platform. A honlap ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható, felületén az emelt szintű érettségihez szükséges teljes tananyag megtalálható. A tudnivalókat – követve az érettségi tematikáját – egyetemi előadók kisfilmekben magyarázzák el, prezentációjuk pedig le is tölthető.

Az eddig közzétett tananyag most új elemekkel bővült. A már feldolgozott tananyag és típuspéldák mellett a frissen publikált kisfilmekben olyan feladatok megoldása, illetve magyarázata látható, amelyek korábban érettségi példasorokban szerepeltek. Mivel az érettségik felépítése azonos, és a példák hasonló sémát követnek, a megfelelő feladattípusok gyakorlásával, a megoldási módszerek elsajátításával a diákok eredményesen készülhetnek fel az előttük álló vizsgára. A tizenkét új kisfilmen az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának tanárai is mutatnak meg típuspéldákat, hogy ezzel is segítsék a kémiaérettségi előtt álló diákok felkészülését.

– A Sokszínű Kémia platform újabb elemeinek elkészítése során nem titkolt célunk volt, hogy feladatmegoldásokon és magyarázatokon keresztül rámutassunk a kémia érdekes és izgalmas világára – mondta el Zupkó István, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának dékánja.

Az elkészült tananyag egyébként azok számára is nagy segítség lehet, akik középszinten terveznek érettségizni, ha hosszabb kihagyás után veszik újra elő a kémiát, illetve hogy a már felsőfokú képzésben részt vevő első éves hallgatók átismételjék a középiskolai tananyagot.