Kothencz János főigazgató kiemelte, a csaknem 7 ezer ellátottjuk közül félezer kiváló tanuló, ami komoly szám. A fiatalokhoz szólva pedig azt mondta, büszkék lehetnek magukra átlag feletti teljesítményük miatt.

– Ezzel példát is mutattok sorstársaitoknak: azt, hogy a legnagyobb hátrányból is lehet küzdeni – fogalmazott, majd megköszönte a nevelőszülők, illetve a lakásotthonok dolgozóinak támogatását is, akiknek köszönhetően ezek a fiatalok érzelmi biztonságban élhetik meg annak a felfedezését, hogy mire képesek.

Az egyik díjazott Szilágyi Gergely volt. A kisteleki általános iskola hatodik osztályos diákja korábban is közel állt a kitűnő bizonyítványhoz, ez azonban tavaly sikerült neki először. Előtte fél évvel került nevelőszülőkhöz. Mint mondta, új családja biztatja, így nem volt nehéz ezt a teljesítményt nyújtani.

A díjátadón beszédet mondott egy Baranya megyei lakásotthonban élő fiatal is, aki most kezdte a középiskolát. Ricsi úgy fogalmazott, mindenki lehet sikeres, csak tenni kell érte.

– Én olyan szülő szeretnék lenni, aki példakép is lehet. Ezért tanulok keményen – tette hozzá.