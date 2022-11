Szegedről, Nagyszalontáról, Temesvárról, Zentáról, Tiszaszentmiklósról, Verőcéről és Kecskemétről is érkezett csapat a megyeszékhelyünkön megrendezett Görgey Artúr történelemversenyre. Ahogyan azt az összecsapás előtti megnyitón Károlyi Attila, a Dugonics András Piarista Gimnázium magyar nyelv és irodalom, történelem szakos pedagógusa elmondta, idén ősszel már tizennegyedik alkalommal rendezte meg a versenyt a Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület, az Ötágú Síp Kulturális Egyesület és a Dugonics András Piarista Gimnázium. Ezúttal tizennégy csapat nevezett, mindegyik 7. és 8. osztályos tanulókból tevődött össze – tette hozzá.

Fotó: Karnok Csaba

Kiemelte, az, hogy ennyi településről érkeztek diákok, kifejezi az összetartozásunkat. Rámutatott, azokról a településekről, ahonnan beneveztek a fiatalok, töltötték fel egykor az alföldi ezredet. A vetélkedő témakörén minden évben változtatnak, ezúttal a „Magyarok a Nagy Háborúban – az első világháború története, különös tekintettel az olasz frontra” tematika köré épült a verseny. Megjegyezte, ez a téma általában a fiúkat jobban lelkesíti, de a lányok számára is érdekes lehet.

A verseny egyébként önmagában is egy méltó megemlékezés volt az első világháborúban elhunytakra, miközben a határon túli magyar és az anyaországi magyar kapcsolatok erősítéséhez járult hozzá. Emellett a tanulók középiskolai felvételire való felkészülését is elősegítette, továbbá hozzájárult az elméleti ismereteik bővítéséhez, valamint az önálló és csapatmunkára való neveléshez is.

Fotó: Karnok Csaba

A megmérettetések után a fiatalok a budapesti Nemzetvédelmi Egyetem egyik tanárának, Négyesi Lajos ezredes, hadszíntérkutatónak hallhatták az előadását, valamint szintén értékes információkkal gazdagodtak Pintér Tamás, a Nagyháborúblog.hu és a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány elnökének előadása által is. Az eredményhirdetésre várva pedig a Meritum Egyesület tagjának, Szanka Józsefnek a tárlatát tekinthette meg az ifjúság az aulában.