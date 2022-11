Pénteken és szombaton a rendezvénytéren tartják meg Balástyán a XXI. Böllérfesztivált. Pénteken az egyik sztárvendég Szulák Andrea lesz, míg másnap Peter Srámek. Szombaton a szokásos és kedvelt böllér bemutatóval, kolbásztöltő-, főző- és süteménykészítő versennyel, füstölt áruk vásárával, pálinkamustrával várják a kilátogatókat. A szervezők a gyerekprogramokról sem feledkeztek meg.

Pénteken 17 órától a köszöntő tábortüzet és a Vigadó Együttes fellépését követi 18 órától Szulák Andrea koncertje. Szombaton reggel 8 órakor ágyúszóval indul a nap, úgy is fogalmazhatunk, az lesz az ébresztő. Ezt követően beszédet mond Ujvári László polgármester, Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, valamint Kiss József főszervező. Utána startolnak a már említett vetélkedések és a pálinkamustra, a helyi óvodások műsorát is megnézhetik az érdeklődők, majd következik a Grimm-busz színház előadása, néptánc kavalkád, testvértelepülések fellépése és a Habakuk Együttes gyermekműsora. A már említett szombati sztárvendég, Peter Srámek szlovák-magyar énekes 13 órától szerepel a színpadon, de érdemes lesz elmerülni, vásárfiát keresni, venni az egész napos a vásári forgatagban is. A szombati napot és a XXI. Böllérfesztivált a 19 órakor kezdődő böllérbál zárja.