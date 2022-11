Egyből egy rejtett tehetségre derült fény szombaton délelőtt a Faluház mögötti téren, ahol a hatéves Szabó Elmó lőtt. A kisfiú azt mondta, eddig csak álmában lőtt, ennek ellenére most, amikor valóra vált az álma, meglepően jól ment neki. Édesanyja, Szűcs Anikó is meglepődött kisfia tehetségén, majd ő is kipróbálta a kiképzőfegyvert a kiképző, Dávid Artúr őrnagy segítségével. Bordányban szombaton először szervezett honvédelmi és toborzó napot a Magyar Honvédség.

Az érdeklődés jóindulattal visszafogottnak volt nevezhető, amin még Tanács Gábor, Bordány polgármestere is meglepődött, aki a rendezvényt hivatalosan megnyitó Szántó Máriával, a Mórahalmi Járási Hivatal vezetőjével beszélgetett. A polgármester a hirtelen ősziesre forduló, hűvös, esős időjárást okolta. És bár az érdeklődés visszafogott, a hangulat kitűnő volt. Ott volt ugyanis az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi 3. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület három tagja, akik időnként elsütötték autentikus fegyvereiket, amit valószínűleg még Dorozsmán is hallani lehetett.