– Akinek van ideje, menjen be, nézzen szét! Őrület van bent, kint állnak az utcán az emberek – mondta Varga Oszkár, majd felém fordult, és gyorsan hozzátette: nem kínálgatlak, intézzed. Persze első a munka, ezért a reggelit a végére hagytam.

A háttérmunkásokról kevés szó esik

Szombat délelőtt kilenc óra után nem sokkal már az utcán állt a sor vége Klebelsberg-telepen, az Óbébai utcai Hársfa sörözőben, ahol tizedik alkalommal rendezték meg a jótékonysági disznótorost. Azt már az előkészületeknél megírtuk, hogy a Klebelsberg Telepért Alapítvány és a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület összefogásával 350 kiló húsból és egyéb hozzávalóból készült reggeli, majd vacsora szombaton. A háttérmunkásokról viszont általában kevés szó esik.

Vasárnap mosogatni várnak

A kocsma udvarán felállított sátorban dolgoztak a férfiak. Mindenkinek megvolt a munkaállomása. A pecsenyesütőkkel szemben készült a hagymás vér és sült a máj, középen a fűszerezésért felelősök. Folyamatosan fordultak az asszonyok az teli tálakkal, hogy kiszolgálják az odabent sorban állókat.

– Holnap nem jössz a mosogatásra? – kérdezte a főszakács, Takács Péter mire egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy de.

Nagyon elfoglalt és kicsit ideges

Varga Oszkár főszervező ilyenkor mindig nagyon elfoglalt és néha kicsit ideges, de a leveses fazék mellett sikerült egy nyugodtabb pillanatban elkapni.

– Kilenc éve, az első jótékonysági disznótoros alkalmával nem volt aki megfőzze a levest. Azóta én készítem – magyarázta miközben a csontos leveshúst mosta.

Öt kiló levestészta este kilenckor

Azt is megbeszéltük a leves előkészületei közben, hogy csütörtök óta 30-50 fő dolgozott azon a szabadidejében, hogy ezen a napon a több mint kétszáz vendég jól lakjon és jól érezze magát. Oszkárnak még péntek este jutott eszébe, hogy még nincs tészta a levesbe. Este kilenckor megfőzte az öt kiló levestésztát. Vasárnap délig mosogatnak, mert azért piheni is kell, majd hétfőn fejezik be a pakolást.

Jól működő közösség az övék

A jótékonysági disznótoros lényege, hogy mindenki hozott magával adományt, tartós élelmiszert legalább 1500 forint értékben. Ezek bekerültek az adománycsomagokba a disznótoros kóstoló mellé, amit rászoruló nagycsaládosok, egyedül élők, kisnyugdíjasok, illetve tartósan beteg Klebelsberg-telepi lakosok számára juttatnak el.