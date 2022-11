December 1-je és 24-e között élő adventi naptárt szerveznek Székkutason. Minden nap egy újonnan feldíszített ablak nyílik az adventi kalendárium mintájára, egy-egy családnál, intézménynél, vagy üzletnél az adott számot is feltüntetve. A feldíszített ablakok fotóját a község hivatalos közösségi oldalán teszik közzé. Emellett az önkormányzat idén is várja a legszebb adventi ingatlan témakörben készült fotókat is.