Az ülőgarnitúra vásárlás nem egyszerű feladat, hiszen könnyen elveszhetünk a lakberendezési boltok óriási kínálatában. Ha családunk számára keressük a tökéletes típust akkor nem csak azt kell szem előtt tartanunk, hogy jól mutasson a nappaliban, hanem azt is, hogy olyan modellt válasszunk, amelyik formában, méretben, funkciókban is megfelelő és kényelmes családunk minden tagja számára.

A megfelelő ülőgarnitúra kiválasztásánál döntő szempont, hogy vannak-e kisebb gyerkőcök a családban, akik játékra, hancúrozásra használják a kanapét, vagy gyermekeink már felnőttek és inkább kényelmes beszélgetés, TV-nézés színtere a kanapénk. Nézzük sorban, hogy mire figyeljünk, milyen szempontok alapján válasszunk:

novohome.hu

Az ideális méret

A legfontosabb, hogy pontosan mérjük fel a nappalinkat és vegyük figyelembe a meglévő bútoraink elrendezését is. Egy nagyméretű XXL kanapé jól nézhet ki egy bútoráruházban, vagy egy óriási amerikai konyhás nappaliban, de ha kicsi a nappalink akkor túlságosan uralná a szobát, és a tér kisebbnek, szűkebbnek hatna, mint amekkora valójában. Ebben az esetben inkább válasszunk egy szerényebb méretű kanapét és fotellel, puffal egészítsük ki az összeállítást. A kisebb bútorok könnyebben mozgathatók, így pl. vendégfogadáskor a tér könnyedén átrendezhetővé válik. További fontos szempont, hogy hagyjunk elegendő helyet a kanapé körül a szabad mozgáshoz és ügyeljünk rá, hogy meglévő bútoraink ill. a szobában lévő nyílászárók is könnyen megközelíthetők maradjanak. A helyes méret meghatározásához a felmérésben, ötletelésben sokat segíthetnek a padlóra helyezett kartondobozok, vagy akár egy egyszerű, (később könnyen eltávolítható) festőszalag is. Ha már ismerjük az ideális méretet, kezdhetjük a nézelődést a bútorboltokban.

novohome.hu

Üléskomfort és minőség

Az üzletekben próbáljunk ki minden ülőgarnitúrát, ami tetszik. Üljünk bele, mozgolódjunk rajta, hogy megtaláljuk a számunkra legideálisabb komfortú modellt. Az ülésmélység, ülésmagasság, háttámla magasság is befolyásolja, hogy mennyire érezzük majd kényelmesnek a kanapét.

A matracokhoz hasonlóan a kanapék esetében is léteznek különböző keménységi fokozatú típusok, sőt gyakran egy típuson belül is választhatunk különböző üléskeménységet. A keménység függ a vázszerkezetbe épített alátámasztástól, és a beépített habok sűrűségétől/keménységétől is. A habok alatti alátámasztás lehet egy egyszerű farostlemez, vagy rétegeltlemez lap, de ettől a megoldástól óvakodjunk, ez a legolcsóbb, legsilányabb kivitelezési mód. Ha nagy a család és többen használjuk a kanapét akkor válasszunk inkább acél hullámrugós, vagy bonellrugós alátámasztású típust. A rugókra kerülő habok közül a normál szivacs helyett válasszuk a hideghabot, ez többféle keménységben elérhető és egy rugalmasabb, formatartóbb, strapabíróbb hab típus. Rugós alátámasztású + hideghab üléskomfortú családi kanapénk garantáltan hosszú ideig kényelmünket szolgálja majd.

Fotó: novohome.hu

Szövet vagy bőr?

Bár a bőr egy nemes, tartós és könnyen karban tartható bevonóanyag az utóbbi időben egy kicsit háttérbe szorult a szövetekkel szemben. Ez a folyamat azzal magyarázható, hogy a szövetgyártás technológiája rengeteget fejlődött az utóbbi pár évben. Nagyon sok olyan anyag került piacra, ami már teljesen Aqua Clean technológiájú, azaz egyszerűen vízzel tisztítható, így kisgyerekek mellé is tökéletes választás. A másik fontos szempont amire ügyelnünk kell, az a kárpitanyagok kopásállósága, minden esetben kérjünk tanácsot az eladóktól ezzel kapcsolatban. Normál lakossági felhasználás esetén az alap elvárás, hogy a bútorszövet minimum 20 000-es Martindale értékkel rendelkezzen, de a piacon nem ritkák a 100 000-es értékkel rendelkező szövetek sem.

novohome.hu

Az új kanapé színe

Az új kanapé színének kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy az illeszkedjen a nappali színkoncepciójához. Válasszunk valamilyen semleges, visszafogott színt és dobjuk fel színes, mintás díszpárnákkal. Ha a háztartásban gyerekek élnek, a kanapéhoz lehetőleg egy kicsit sötétebb színtónust válasszunk. A krém színű kanapé csodálatosan fest egy elegáns bútorboltban, de sajnos az apró csokis kéznyomok rögtön láthatók rajta. Ha merészek vagyunk nyugodtan választhatunk élénkebb színeket: kéket, zöldet, sárgát, terrakottát, ezekkel a kanapénk garantáltan a szoba központi dísze lesz.

Fotó: novohome.hu

Beépíthető funkciók

Az ülőgarnitúrák esetében általában nem csak a méretet választhatjuk ki, hanem azt is, hogy gyártáskor milyen extra funkciókat építsenek be az ülőgarnitúránkba. A Novo Home bútorüzlet kínálatában például rengeteg olyan kanapé megtalálható, amit teljesen egyedi igényeinkre szabhatunk. A kanapékat kérhetjük vendégággyal, ágyneműtartóval, ezek a legnépszerűbb funkciók. De ha extra funkciókra vágyunk, akkor válasszunk állítható ülésmélység funkciót, mozgatható nyaktámaszokat, dönthető karfákát vagy relax funkciót. Ezek beépítésével garantáltan kényelmes pihenőhelyet alakíthatunk ki családunk minden tagja számára.

A tökéletes családi ülőgarnitúra megtalálásához szeretettel várjuk a Novo Home Bútorüzletben, Budapesten, a Fogarasi út 3-ban.