Varga Márta, a civil szervezet kuratóriumának kommunikációért felelős tagja az adománygyűjtés egyik helyszínén, a Hagymatikum fürdő előtt elmondta: a tavalyihoz képest megduplázták a gyűjtőhelyek számát. Üzletekbe, vendéglátóhelyekre kerülnek ki a pénzadományok fogadására alkalmas dobozok. Hozzátette, az alapítvány a szokásos módon, levélben fordult a helyi vállalkozásokhoz, támogatásukat kérve a nemes ügyhöz.

Vargáné Szalados Klárától, az alapítvány kuratóriumi tagjától azt is megtudtuk, hogy idén is megrendezik a hagyományos jótékonysági sütikóstolást. Erre november 27-én délután 4 órakor, a Makovecz téren kerül sor. Itt magánemberek, illetve a helyi nyugdíjasklubok tagjai által sütött finomságok és cukrászdák, vállalkozások által felajánlott édes és sós sütemények közül lehet majd válogatni. Az is elhangzott, hogy tárgyi felajánlásokkal is lehet segíteni – ezeket a Figyi Caffé kávézóban, illetve a Lonovics sugárúti Bora diszkontban fogadják.

Az adományokból több száz magánszemélyt és családot fognak megajándékozni olyan szakemberek ajánlásai alapján, akik munkájukból adódóan jól ismerik a nehéz sorsú családokat.