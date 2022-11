Ha eladnánk…

Ha mi adunk el lakást, akkor sem vagyunk könnyű helyzetben. Ugyan ma már az internet több olyan felületet kínál, ahol meghirdethetjük ingatlanunkat, sok minden van, amiben az ingatlanos segítségünkre lehet, hiszen számtalan feladattól megkímél bennünket. Nem kell tartani a kapcsolatot az érdeklődőkkel, ami nagy segítség, hiszen sok komolytalan is akad köztük, akik el sem jönnek egy esetlegesen megbeszélt időpontra.

Egy ingatlanossal ez nem a mi idegeinket borzolja, ráadásul a munka mellett életünket sem kell úgy alakítanunk, hogy a látogatókhoz alkalmazkodva intézzük ügyeinket. Az ingatlanos akár a távollétünkben is meg tudja mutatni eladó családi házunkat vagy lakásunkat, így nekünk csak annyit dolgunk lesz, hogy örüljünk a hírnek: valaki érdeklődik és kész letenni az előleget.

Szempontok, amelyeket érdemes szem előtt tartani

Az ingatlanos ugyan érezhetően megkönnyíti életünket, nem szabad elfelejtenünk, hogy ahogyan semmilyen szolgáltatás, úgy az ingatlanosé sincs ingyen. Ezért a segítségért azonban általában csak akkor kell fizetnünk, ha már bebizonyosodott, hogy nem vettünk zsákbamacskát. Azaz: ha az ingatlanos valóban segít eladni ingatlanunkat. Ilyen esetben a vételárnak nagyjából a 3%-át kell az ingatlanosra számolnunk, akkor is, hogy ha mi vásárolunk.

Ingatlan eladásakor vagy keresésekor rendkívül fontos tényező lehet az idő, különösen akkor, ha saját lakásunkra már akadt vevő, és mielőbb kell találnunk egy olyan eladó családi házat vagy lakást, ami minden igényünket kielégíti. Természetesen a keresés mellett el kell látnunk napi feladatainkat a munka és a család terén is, így megváltást tud jelenteni egy ingatlanos, ám akárcsak az áhított otthont, az ingatlanost is meg kell találni. Ha ismerősünk nemrég adott el ingatlant, segítségünkre lehet az ajánlásban, és az interneten is számtalan közvetítő közül választhatunk.

Ha megtaláltuk a számunkra szimpatikus és megbízható szakembert, hátradőlhetünk, és várhatjuk, míg jelentkezik vagy a vevőkkel, vagy a nekünk való ingatlannal. Természetesen a csalók ilyen esetben is résen vannak, de egy ingatlanossal megkímélhetjük magunkat a felesleges köröktől is.

Megéri?

Az ingatlanközvetítő nem olcsó, így mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy megéri-e a segítségét kérni. Ingatlan eladásakor és vásárlásakor általában nagyobb összeghez jutunk, hiszen a legtöbb esetben eladjuk ingatlanunkat, majd veszünk másikat. Az eladási árba bele lehet kalkulálni az ingatlanos árát, hogy kevésbé érezzük meg az összeget, ami hozzá kerül. Azonban, ha ennek a plusz pénznek is jó helye lenne nálunk, érdemes megfontolni, hogy mennyire fér bele az életünkbe ingatlanunk meghirdetése, az érdeklődők telefonhívásainak megválaszolása, a megtekintések intézése.

Ha kihívásként tekintünk rá, és fel tudunk rá szabadítani némi időt, érdekes élettapasztalatot szerezhetünk azáltal, hogy megpróbáljuk eladni lakásunkat, vagy éppen hogy mi magunk találjuk meg azt az otthont, amit a legmegfelelőbbnek tartunk. Ha érdeklődünk az ingatlanok iránt és van némi alaptudásunk– tudjuk, mire kell figyelni egy lakás vagy ház esetében, fel tudjuk ismerni a kritikus pontokat, ahol átverés áldozatai lehetünk –, akkor magunkra is vállalhatjuk a feladatot.

Egy eladó akár okkal, akár ok nélkül olyan tényeket tarthat magában, amelyek ismere nélkül akár életünk legrosszabb döntését is meghozhatjuk, így csak akkor érdemes ingatlanos nélkül belevágni az eladásba és a vásárlásba, ha tényleg magabiztosak vagyunk. Természetesen vihetünk magunkkal egy barátot vagy ismerőst, aki szakmájából kiindulva hasznos tanácsokkal tud ellátni, így egy építészt vagy akár egy villany- vagy vízszerelőt, ez azonban tovább nehezíti a lakáskeresést, hiszen ilyen esetben velük is időpontot kell egyeztetni, nem csak a kinézett ingatlan tulajdonosaival.

Legyen szó akár ingatlan eladásáról vagy vételéről, nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen nemcsak az ügyintézés és az átköltözés körülményes folyamat, hanem az ezeket megelőző keresgélés is. Akárcsak a költözés esetében, ilyenkor is van megoldás, mégpedig egy ingatlanos személyében, ám azt, hogy belefér-e a költségvetésbe, és hogy valóban szükségünk van-e rá, csak mi magunk dönthetjük el.