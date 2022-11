A Makón most kétszázadik alkalommal ételt osztó Heti Betevő egyik önkéntese, Nagy-Dávid Andrea elmondta, csapatuk 15-20 tagból áll, és a rászorulókat kéthetente vendégelik meg éttermi minőségű meleg étellel. Ennek a hátterét egyrészt központi gyűjtésből teremtik meg, de helyben is segít sok vállalkozó, magánszemély. Lehet nekik utalni és perselyeket is helyeztek ki mintegy 30 helyen.

– Tapasztalataink szerint növekszik a vendégeink száma, tavalyhoz képest nagyjából 20 fővel többen vannak. Karácsonykor olykor meg is duplázódik a létszám – tette hozzá.

Egyébként országos mozgalomról van szó, ami a fővárosból indult 2013-ban – ma már többek között Pécsett és Székesfehérváron is működik. Makón először 2014-ben volt ételosztás Kormány Gábor és barátai jóvoltából.

A Heti Betevő legközelebb december 10-én tart ételosztást Makón, másnap pedig jótékonysági sütivásárt rendeznek a városi adventi ünnepségen. Még szenteste délelőttjén, azaz 24-én is megvendégelik a rászorulókat.