– Az Agrárminisztérium környezeti nevelési programban kiírt pályázatra készült el ez a könyv. A program részeként készítünk minden évben egy ismeretterjesztő kiadványt, ennek a sorozatnak egy része az iskola parkjának növényvilágát bemutató könyv – mondta Andrésiné Ambrus Ildikó, az intézmény igazgatója.

A kötet szerkesztője és fotóillusztrációk készítője, Andrési Pál hangsúlyozta, nem csak az ő munkája, kollégái sokat segítettek neki. A könyv történeti visszatekintéssel kezdődik, mivel a park az iskolával együtt született.

– Amikor 1883-ban az iskola helyét kijelölték, itt lehet, hogy csak egy-két fa volt, de gyakorlatilag egy üres pusztaság volt. Elődeink kezdték el a parkot létrehozni. A park parcellákra van osztva, én is így mutatom be, végigkísérem az olvasót, mindenhol egy-egy növényt mutatok be részletesen – mondta a szerkesztő.

A parkban körülbelül 200 növényfaj él. Hátul táblázatban összefoglalva szerepel, melyik fafaj hol található, a különlességek külön felsorolva koordinátákkal. A könyvet, Andrési Pál legnagyobb örömére már a diákok is forgatják, egyikük a könyvtárból kölcsönözte ki, hogy növénygyűjetményéből hiányzó fajokat a koordináták segítségével könnyebben megtalálja.