– Kiskunfélegyházára jártam a Constantinum Gimnáziumba, és ott is a rendészeti szakra – mondta lapunknak Csikós Vanessza, aki jelenleg a Rendőrképző Akadémián Járőrképző Tagozatán Szegeden tanul tovább.

Az alig 18 éves lányt elmondta, hogy a Kiskunfélegyházán letett érettségi után került Szegedre. Vanessza hozzátette, hogy a mostani egy tíz hónapos képzés, de ő már most is rendőr, ugyan még csak próbaidős. A tíz hónap persze nem csak „iskolapados”, hanem gyakorlati képzést is jelent, vagyis az utolsó két hónapot már utcai járőrözéssel töltik. Ennek a végén véglegesítik, vagyis, hivatalosan is rendőr lesz.

A képzés egyébként nem egyszerű. A leendő járőrlánynak hétfőtől péntekig naponta több 80 perces órája is van.

– Többek között van határrendészeti óránk, de tanulunk jogi alapismereteket, rendőri intézkedést, ami egyébként a kedvencem. Itt különféle szituációkat gyakorlunk, de az önvédelem is izgalmas. A szituációs gyakorlatokat szeretem egyébként a legjobban, hiszen az az igazán életszerű – mesélte Csikós Vanessza.

Vanessza azt is elmondta, hogy ha ennek a képzésnek vége, akkor már járőrként dolgozik majd. Ráadásul a Szeged Rendőrkapitányságot jelölte meg, vagyis még pár hónap, és akár a Kárász utcán is láthatjuk dolgozni. Ami persze nem a végcélja.

– Az, hogy a rendészetben képzelem el a jövőmet, nem kérdés, de hogy milyen területen, abban még nem vagyok biztos. Abban viszont igen, hogy szeretnék továbbtanulni, a fővárosi Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – mondta már távolabbi céljairól Vanessza, aki hozzátette, hogy gyerekkori álma valósult meg azzal, hogy rendőr lehet, és ebben mindvégig támogatták a szülei, és a barátai is.