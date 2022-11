A szegedi székhelyű Four Creation reklámügynökség Best of Szeged elnevezésű kutatásában arra kereste a választ, melyek voltak az idei nyár legkedveltebb vendéglátóhelyei Szegeden. A legkedveltebb fagylaltozónak megválasztott A Cappella cukrászda tulajdonos-ügyvezetőjének, Gyuris Lászlónak kedd délelőtt fagylaltozás és süteményezés közben adta át az elismerést a cég képviseletében Párducz László. – Meglepett az elismerés, mert nem is tudtuk, hogy volt ilyen felmérés. A fejlődés legfontosabb iránya, hogy mi is rendszeresen megkérdezzük a vásárlók véleményét. Több helyen láttam már egyszerű kérdőíveket vendéglátóhelyeken az asztalon. Ezt mi is szeretnénk bevezetni a jövőben. A leghitelesebb értékelés ugyanis a vásárlóké. Teljesen más egy szakmai és más egy közönségdíj. Éppen ezért ez a mostani díj sem azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni. Innentől kezdve még magasabb a mérce – mondta a közismert mestercukrász.

A legkedveltebb fagylaltozónak megválasztott A Cappella cukrászda. Fotó: Karnok Csaba

A fagylalt mellett Szeged kedvenc hamburgerét, teraszát, strandját és lángosát kereste a reklámügynökség. Felmérésük alapján a szegediek 14,6 százaléka a Napfényfürdő Aquapolist tekinti kedvencének. Érdekes, hogy a második szegedi kedvenc a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő lett. A kérdőívet kitöltők válaszai alapján a szavazatok 16,6 százalékával a Super Hamburger a kedvenc hamburgeres, a Bárka terasz a legkedveltebb terasz, Gyurica lángosa pedig, amely 1989 óta szolgálja ki a Mars téri nagycsarnokban a lángosra vágyókat, a legnépszerűbb lángosozó.