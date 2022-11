– Nagyon szeretem a kutyákat! Aranyosak, volt már olyan nem egyszer, hogy egy rosszabb napon felvidítottak – mondta a makói Galamb-agráriskola 10. évfolyamos gépésztechnikus diákja, Jónás Benedek. Hétvégi gondozást ugyan nem vállalt velük, mert Székesfehérváron lakik, de minden szünetben lejön hozzájuk, ha teheti.

Az intézménybe pontosan egy évvel ezelőtt került Pajkos és Szende, a golden retriever kan testvérpár – nevüket egyébként szavazáson választották ki. Az iskola alapítványa egy orosházi tenyésztőtől vásárolta őket. Ezt már évek óta tervezték. Népszerűségük – mint láttuk – azóta is töretlen. A cél az volt, hogy a diákok az udvaron az óraközi szünetekben dédelgethessék őket, oldva az esetleges feszültségeket, tehát terápiás céllal szerezték be őket. Előfordult, hogy egy nebuló az egyik kutya fülébe súgva vallotta meg csínytevését, és neki fogadta meg, jóvá teszi a dolgot – így kerülte el végül az intőt.

Fotó: Szabó Imre

Persze az is szempont volt, hogy általuk az állatok gondozását is megtanulják a fiatalok. Van házuk, vannak játékaik és még mindig sok a jelentkező a hétvégi kutyaellátásra – etetni-itatni, sétáltatni kell őket és természetesen takarítani utánuk, de egyik sem jelent gondot. Bár az épület díszítőelemeit néhol megrágták, már ezt a problémát is sikerült megoldani egy praktikus védőkerítéssel.

Az igazgató, Horváth Zoltán azt mondta, nagyon nyugodt, játékos, barátságos állatokról van szó.

– Beváltották a reményeinket – tette hozzá.

A tapasztalatok szerint azonnal odamennek az érkező gyerekekhez, főként azokhoz, akik éppen uzsonnáznak. A fő gazdák persze az udvarosok és a portás, de a gyerekek mellett a pedagógusok is meg-megsimogatják őket. Időnként maga az igazgató is lemegy, hogy megdögönyözze egy kicsit valamelyik kutyust.

– Ez számomra is felüdülést jelent – mondta.