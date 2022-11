Gasztronómia 1 órája

Lepény a gáton: mustrálják az ízeket

Klasszikus recept szerinti és újító túrós lepényekkel is be lehet nevezni a szombati lepénymustrára. Az ízek mellé mulatság is dukál: kisfarsangi hangulatot ígérnek a szervezők a Tájházba.

T.Sz. T.Sz.

Fotós: Tábori Szilvia

A túrós lepénynek különféle változata ismert országszerte, ám a gyúrt tésztás, erősen tejfölös és sós ízű kifejezetten Vásárhelyre jellemző. A hozzáértők szerint csakis minőségi alapanyagokból érdemes sütni: zsír, liszt összedörzsölésével, élesztő nélkül, tej dúsításával készül az alaptészta, arra kerül a töltelék. A hétvégi lepénymustrán nem csak a klasszikus verziókra kíváncsi a zsűri, örömmel fogadják az újító törekvéseket. Ahogy Sonkoly Ágnes, a hódmezővásárhelyi Kisfarsangi sokadalom és lepénymustra szervezője lapunknak fogalmazott: az átlényegített változatokat is örömmel kóstolják; legyen az aszalt szilvás vagy húsos akár. November 5-én, szombaton az Árpád utcai Tájházban várják a nevezésre szánt lepényeket 13 óráig, akkor a zsűri nekilát bírálni. – A gazdálkodási év lezárásával hamarosan már az adventi elcsendesedés időszaka következik. De előtte még van lehetőség a kikapcsolódásra, mulatozásra, az ünnepek előtti fellángolásra – magyarázta Sonkoly Ágnes arról, miért kisfarsang néven tartják meg rendezvényüket. A szombati programkínálatból: lepénysütő tanfolyam, vásári hangulat, mesterségbemutató, népzenei koncert, rendhagyó tárlatvezetés, kerekasztal-beszélgetés a lepény történetéről, táncjáték a meséhez kapcsolódva és táncház.



