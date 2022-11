A világ vezető étteremkalauza, a Michelin Guide első alkalommal értékelte a teljes magyar vendéglátóhely-kínálatot. Múlt hét csütörtökön tartották a díjátadó gálát, ahol kiderült: egy budapesti mellett egy tatai étteremnek is sikerült két Michelin-csillagot nyernie, egy csillagot pedig 6 fővárosi vendéglátóhely mellett egy esztergomi étterem kapott. Emellett a vendéglátóhelyeknek országszerte 6 BIB Gourmant díjat és 47 Tányér ajánlást is kiosztottak. Utóbbi kategóriában két szegedi vendéglátóhelyet is díjaztak, így mostantól a kalauzba bekerült 62 ajánlott étterem között van az Alabárdos és az Alkimista Kulináris Műhely is. Elsőként ez utóbbi séfjével, Szeged legkisebb éttermének vezetőjével beszélgettünk.

Katkó Krisztina elöljáróban leszögezte: két pandémiás év után, a tomboló szakemberhiány és gazdasági nehézségek közepette a konstans, magas minőségű szakmai teljesítmény több, mint nagy eredmény. – Szívből gratulálunk mindenkinek, aki ezt végigküzdötte, akár benne van a guide-ban, akár nem – mondta. Saját sikerével kapcsolatosan megjegyezte: az Alkimista nagyon fiatal, mindössze négyéves étterem, de a nyitás második hete óta teltházakkal megy. – Van tehát konkrét és önerős tapasztaltunk abban, hogyan lehet ebben a lokációban, egy nagyon apró helyen, nem feltétlenül széles népszerűségre hajtó urbánus műfajt csinálni. Kifejezetten büszke vagyok arra, hogy az étterem mostanra turisztikai célponttá vált. Ha van nálunk szabad asztal, ahhoz az időponthoz foglalnak szállást és terveznek köré programot. Ez a méreteinkhez képest és a guide-okban való értékelésektől függetlenül évek óta hallatlanul nagy eredmény.

A séf úgy látja: a Budapesten kívüli magas nívójú vendéglátás új entitás lett, amely nem alternatívája a fővárosnak, hanem hanem nagy, erős és önálló arculatú része az ország megítélésének. – Az, hogy a Michelin évek óta monitorozza a fővároson kívüli éttermeket, mindenkinek jót tesz: a világunk legtekintélyesebb guide-ja legitimmé és egyértelművé teszi, hogy nemzetközi színvonalú munkát bárhol lehet az asztalra tenni, az immár ebben az országban deklaráltan nem elhelyezkedés függvénye. Radikális idealizmusnak hívjuk a kollegáimmal azt, amit itt az elmúlt években csináltunk. Ha ez egyre több publicitást, szakmai figyelmet és hiteles értékelést kap, talán nagyobb tisztelet övezi majd a munkánkat, s abból már nemcsak az Alkimista, de a közvetlen és széles környezet is profitálhat a jövőben – tette hozzá.

Katkó Krisztina az elért szakmai siker ellenére is szerényen fogalmazott az elkövetkező időszakkal kapcsolatosan. – Nem tudjuk, mit hoz a jövő, de ez az eredmény egy esztendeig biztosan azt jelenti: a külvilág számára ezek az éttermek, melyek munkáját most elismerték, reprezentálják a magyar vendéglátás nemzetközi szakmai mércével minősített oldalát.