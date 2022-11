Két szegedi étterem is Michelin tányér elismerést kapott, ami azt jelenti, hogy az Alkimistát és az Alabárdost is a 62 ajánlott magyar étterem közé sorolja a világ legelismertebb étteremkalauza. Előbbi vendéglátóhely séfje néhány napja már értékelte lapunkban az elért eredményt, most az Alabárdos tulajdonosával és séfjével beszélgettünk.

– Igazából ez egy hatalmas meglepetés volt számunkra. Augusztus végén kaptunk egy adatbekérést a Michelin guide-tól, de tudtuk, hogy ez önmagában még nem jelent semmit. Aztán október végén jött a meghívó a múlt heti gálára, de még akkor sem mertük remélni, hogy nem csak vendégként számítanak ránk az eseményen – mesélte Asiamah Helena tulajdonos, aki nagy elismerésnek tartja, hogy mindössze másfél évvel a nyitás után máris bekerültek az étteremkalauz kiadványába.

Fotó: Karnok Csaba

– Nem az volt a célom, hogy elismeréseket gyűjtsünk, egyszerűen csak egy jó éttermet akartam létrehozni – beszélt a kezdetekről a tulajdonos, aki rengeteg hazai és külföldi étterem meglátogatása és az ottani tapasztalatok összegyűjtése után vágott bele csapata összeállításába. Tóth Pál séffel együtt, akit Köveskálról (Veszprém megye) hívott el Szegedre, meglehetősen szigorúan és határozott koncepció mentén vezetik az éttermet, mert mint mondták, elképzelésükből, miszerint mi a jó, nem akarnak engedni. – Meg akartuk mutatni a szegedieknek, hogy akár két tányérnyi ételtől is jól lehet lakni olyan színvonalon elkészítve, amit a környéken máshol nem kapnak meg – fogalmaztak.

És hogy mi különbözteti meg az Alabárdost a többi szegedi étteremtől? – Magas minőségű alapanyagokkal dolgozunk, amelyek között egyáltalán nincs előre elkészített vagy fagyasztott. Az ételek sok elemből állnak, rengeteg bennük a munka, de ugyanilyen nagy hangsúlyt fektetünk a művészi tálalásra is – mondta Tóth Pál. A professzionalizmus azonban itt nem ér véget: a felszolgálóktól Asiamah Helena szintén egységes és magas színvonalat vár. – De büszke vagyok italkínálatunkra is, mely szintén kiemelkedően nagynak számít a városban – tette hozzá.

Fotó: Karnok Csaba

Az Alabárdost a tulajdonos és a séf úgy definiálta: az nem szigorú fine dining étterem. – A pár falatos menüsorokat valószínűleg Szegeden nem is lehetne elfogadtatni. Nálunk van a la carte, heti menü, déli menü és degusztációs menü is, így mindenki megtalálhatja, amit keres. Mivel szezonális termékekkel dolgozunk, az étlap is hónapról hónapra ráncfelvarráson esik át. Ez sokkal intenzívebb munkát igényel, de kreatívabbak is lehetünk – mondta Tóth Pál.

Az Alabárdos vezetői elmondták, a Michelin tányérnál nagyobb elismerést nem is kaphattak volna. – Nem vagyunk az a kategóriájú étterem, amelyet csillagra is jelölhetnének és a továbbiakban sem célunk, hogy ezt elérjük. Az teljesen más működést igényelne, én azonban azt mondtam a csapatomnak, hogy arra kaptuk az ajánlást, amit most csinálunk, így ezt kell tovább vinni hiba nélkül – jelentette ki a séf. Abban azonban bíznak, hogy vendégkörük tovább bővül az elismerésnek köszönhetően.