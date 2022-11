– Három kisebb és két nagyobb mobilház kerül a HVSZ Zrt. beruházásában a kempingbe, a kempingfejlesztési program második ütemében. A házak úgy érkeztek, hogy a fürdőszoba és a konyha is be van már építve, készen vannak a belső burkolatok is. Nekünk már csak a szobákat kell majd berendeznünk – mondta Katona Zsolt, a Hód-Fürdő ügyvezetője.

A kisebb házak 41, a nagyobbak 51 négyzetméteresek. Az apartmanok 1, illetve 2 szobás, nappalival, konyhával, fürdőszobával rendelkező lakóegységek, amik 4-6 főnek biztosítanak majd szállást. Katona Zsolttól megtudtuk, a tervek szerint már tavasztól várják a vendégeket. A mobilházak fűthetők, első körben klímával, ami a nyári hűtést is biztosítja, a későbbiekben úgy tervezik, hogy rácsatlakoznak a termálfűtési rendszerre is.

Az ügyvezető azt is elmondta, eredetileg a 2022-es év szezonkezdetére tervezték a mobilházak átadását a kempingben, de ez az anyagellátási bizonytalanságok miatt csúszott, ezért a lakóegységek telepítésének határidejét év végére módosították.