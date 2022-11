A gomb megnyomásával Rudolf, a fényszarvas ragyogott fel, illetve a háttérben várakozó fényvillamosok, pár perccel később pedig a teljes belvárosban is felkapcsolódott a díszvilágítás. Ezzel nyílt meg péntek délután Szegeden a Karácsonyi Hetek programsorozat. A Klauzál térről óriásbábos felvonulás vezette át az érdeklődőket a Dóm térre, amely az idei adventi ünnepségsorozat fő helyszíne.

Itt áll a város nyolc méter átmérőjű adventi koszorúja, amelynek elkészítéséhez 100-150 kéve fenyőgallyat és 40 négyzetméter dróthálót használtak fel. Van Mesés kuckó is, ahol a gyerekeket kézműves-foglalkozásokkal, interaktív játékokkal, mesedélutánokkal várják, a tér közepén pedig természetesen ott van a közkedvelt szalmalabirintus is. Itt kapott helyet egy gyönyörű meseforgó és az óriáskerék is, amelyből csodálatos panoráma nyílik az ünnepi fényekben pompázó belvárosra.