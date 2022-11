Mesterségek éjjele néven rendezi meg pályaorientációs eseményeit a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum november 11-én, pénteken 15 és 18 óra között. Az interaktív, néhol az oktatási intézmények duális partnereinél tartott szakmai bemutatók célja, hogy segítsék a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat.

A vásárhelyi Eötvös József Technikumban például lehet családi költségvetést modellezni, az aulában a sportszak tart funkcionális köredzést, de bemutatkozik a szépészeti és egészségügyi ágazat is. A robotika szaktanteremben pedig lesz 3D-s nyomtatás. A modern frizura és divatos sminkkészítéssel pedig a szakmai partnereknél is lehet ismerkedni. A Corvin-iskola és a Kalmár Zsigmond szakképző a Városház 1. szám alatti épületben mutatkozik be. Lehet válogatni a Lego robotos, a kipróbálható hegesztő szimulátor, a falazás vagy éppen a vásárhelyi hímzés bemutató közül. De ott lesznek a szakácsok, mixerek, turisztikai technikusok és pincérek is.

A csongrádi Sághy-iskolában kreatív építészeti, modern villanyszerelési és elsősegélybemutatót terveznek. De lehet csatlakozni meseíráshoz, netán fa dísztárgyak készítéséhez is. Hasonlóan látványos programokkal készül a HSZC makói, illetve három szentesi intézménye is. Részletes program a szakképzési centrum weboldalán.