Török Béla szakmai igazgatóhelyettes azt mondta, az elmúlt 2 évben a rendezvényt a járványveszély miatt nem tudták megtartani, pedig nagy rá az igény – 0-tól 99 éves korig most is sokan eljöttek a nem egyszer játékos, szórakoztató bemutatókra. Ott összesen 9 ágazat szakmai rejtelmeiben lehetett elmélyülni, amelyek közül a gépészet volt a legnagyobb, de terítékre került például a logisztika is.

Ha az ember végigjárta a termeket, illetve a tornacsarnokot, mindenütt érdekes feladatok révén nyerhetett bepillantást egy-egy mesterségbe. Bennünket a legnagyobb sikerélmény akkor ért, amikor azt kellett megtippelni mérleg nélkül, öt szatyornyi bolti áru közül melyik a nehezebb. Hibátlanul ment.

– Úgy tapasztaljuk, a diákok is szívesen vesznek részt ezen a programon, hiszen 3 évvel ezelőtt ők maguk is itt kíváncsiskodtak még. Ez egy hasznos, ráadásul jó hangulatú nap – tette hozzá.