– A zsír pedig ugyanolyan értékes volt, mint bármi más, hiszen abban tették el a húst – mesélte. Hozzátette: az első disznót András napkor vágták le, náluk ezért a fő tepertősütőnek Kribtovát Andrást jelölték ki, még akkor is, ha csak néhány nap múlva lesz a névnapja.

A Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola diákjai készen hozták a tepertőt. Reggel sütötték, egyik felét sóval és borssal, másikat sóval és fokhagymával ízesítették. A helyszínen sem tétlenkedtek azonban: Pápai Péter vezetésével 6 kiló pontyból készítettek haltepertőt.

– A szeretet a titka – magyarázta jókedvűen a pedagógus, akivel 14 kilencedikes fiatal sürgött-forgott a látványkonyhában.

Nem ez volt egyébként az egyetlen stand, ahol a tepertőn kívül mást is kínáltak. Meg lehetett kóstolni például zsírral megkenve a díjnyertes batátás kenyeret, több helyen tepertőkrémmel is készültek, illetve volt kézműves hentesáru is, melyből szintén bőséges kínálótálat állítottak össze. És hogy jobban csússzanak a falatok, a pálinka és párlatverseny nevezett itókáit is meg lehetett ízlelni még azelőtt, hogy kiderült volna, a zsűri melyiket találta a legzamatosabbnak.

A programokat a nap második felében az Arlechino Tánc-és Sportegyesület, valamint a Mórahalmi Fúvószenekar előadása, a Magyar Pálinka Lovagrend felvonulása és a Parlando énekegyüttes fellépése, illetve tombolasorsolás színesítette. Volt kirakodóvásár és hogy a gyerekek se unatkozzanak, nekik szimulátoros játékokat helyeztek ki és kézműves sarkot rendeztek be.