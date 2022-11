Hogy mennyire volt önkéntes ez a pillanat és mennyire beállított, tulajdonképpen mindegy is, hiszen a végeredmény egy szívet melengető, hangulatos felvétel lett. És mint tudjuk, ilyet az állatvilágban meglehetősen nehéz elcsípni. Mert legyen bármilyen szelíd is a fotómodell, mégis csak saját akarattal rendelkezik – pláne, ha macskáról van szó. Nekik nem lehet azt mondani, hogy maradjanak nyugton, pózoljanak, netán fordítsák egy kicsit másik irányba a pofijukat. Vagy megvan a pillanat, vagy nincs. Nem véletlen, hogy a természetfotósok élete főleg és elsősorban a türelemről és a hosszas várakozásról szól. Egy-egy elcsípett pillanat mögött általában több ezer kattintásnyi sikertelenség lapul.

A házi kedvencekkel persze kicsit más a helyzet, hiszen azok ott élnek körülöttünk, időnként pedig még azt is hagyják, hogy egy-egy jópofa poszt miatt hülyét csináljanak belőlük. Kutyák, macskák, sőt vadászgörény is feltűnik így időnként a közösségi médiában szinte mindenki idővonalán, amelynek hála láthatjuk, hogy ezek a jószágok mennyi vicces pillanatot tudnak okozni gazdájuknak, akár spontán eset megörökítéséről van szó, akár egy geg elkészítéséről. Ezek a képek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a rohanó mindennapokban, netán egy bosszús hétköznapon egy kis vidámságot hozzanak. Mi is ezzel a szándékkal közöltük most olvasónk fotóját: ráadásul a hideg téli napok beköszönte előtt még visszaidéztük az őszi napok meleg hangulatát is.