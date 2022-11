Vállalkozói Napot szervezett pénteken a Csongrád-Csanád Megyei Iparkamara, amelynek nyitóelőadását Gundel Takács Gábor tartotta. A népszerű műsorvezető, sportriporter Komfortzónán innen és túl címmel elsősorban a kockázatvállalás témakörét járta körbe, amelyhez rengeteg példát vett az általa vezetett televíziós kvízműsorokból.

Elöljáróban leszögezte: a kockázatot hiába menedzseljük vagy elemezzük, azt sosem lehet tökéletesen kézben tartani, hiszen mindig lesz benne bizonytalansági tényező. Az pedig, hogy ki milyen döntést hoz adott helyzetben, kinél hol van az a pont, amikor még bevállalja a kockázatot és amikor már nem, kizárólag a személyiségén múlik.

– Az emberek személyiségét játék közben lehet legjobban megfigyelni. Bizonyára mindenkinek ismerős az a jelenség, amikor a cuki nagypapa hirtelen dühbe gurul, mert veszített és úgy viselkedik, ahogyan korábban senki nem látta tőle. Amikor valaki versenyhelyzetbe kerül vagy kockáztatnia kell, általában kijön a nem ismert énje. Még akkor is, ha azt hangoztatja, hogy ez csak egy játék – fogalmazott Gundel Takács Gábor.

Fotó: Török János

A műsorvezető szerint a kockázatvállalás pszichológiája a kvízműsorokban remekül lemodellezhető.

– Van, akit csak a kíváncsiság hajt, ki szeretné próbálni magát. Ők sokkal bátrabbak, mint azok, akiknek szükségük van bizonyos összegre. Nagyjából 2-3 millió forintos nyereménynél azonban az a tapasztalat, hogy megváltozik a stratégia, hiszen az már egy olyan összeg, mit mindenki el tud helyezni az életében. Itt már a legtöbb esetben megszűnik a kockáztatási kedv, és inkább a biztos pénzre hajtanak a játékosok. Persze ez alól is van kivétel: volt például egy altatóorvos, aki azt mondta, a munkájában soha nem kockáztathat, ezért a játékban szeretné megélni ezt az élményt. Elbukta a nyereményét. Viszont amikor később visszahívtuk egy második játékra és ugyanabba a helyzetbe került, másodjára már ő is a biztos nyereményt választotta – idézett fel egy klasszikus esetet a műsorvezető. De mesélt egy történetet arról is, mi történik, ha valakinek nagy szüksége van a nyereményre.

– Egy édesanya játszott, akinek gyermeke gyógykezeléséhez volt szüksége egy bizonyos összegre. Amikor biztos nyereménnyel elmehetett volna, csak ennek a fele állt rendelkezésre, ezért azt mondta, tovább játszik, kockáztat. Ebben a helyzetben azonban a stúdióban lévő ellenfelek közül senki nem volt hajlandó kiállni ellene, nehogy esetlegesen elvegyék tőle a nyereményt. Így végül a játék érdekében döntött úgy, hogy mégis elviszi az addig összegyűlt összeget – mesélte.

A kvízjátékokban szerzett tapasztalatait a vállalkozók mindennapjaira átültetve Gundel Takács Gábor azt mondta, az üzletemberek körében általában magas a kockázatvállalási kedv. Ez pedig hasznos, hiszen csak a komfortzónán kívül lehet fejlődni, ott azonban kockázatos tartózkodni.

– Nekik arra kell odafigyelniük, hogy ne kapja el őket az a spirál, miszerint már túl sokat fektettek be valamibe ahhoz, hogy kiszálljanak belőle. Ez ugyanis csapdahelyzet. Csak addig menjenek el, amíg azt érzik, hogy kontrollálni tudják a helyzetet. A döntéshozatal másik lényeges eleme pedig, hogy ne higgyenek el mindent, csak amit igaznak gondolnak – javasolta.