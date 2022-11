– Egyesületünk lótenyésztő, méhész, növénytermesztő, juhtenyésztő szakosztállyal is rendelkezik. Van egy dalkörünk is, emellett szerdán esténként közös éneklést is szervezünk – tudtuk meg Perényi Jánostól, az egyesület ügyvezető elnökétől.

Mint mindenhol, a vírus itt is háttérbe szorította a találkozásokat, amiknek ma már szerencsére nincs akadálya. Szakmai kirándulásokat, programokat egész évben szervez az egyesület, nemrég Mezőhegyesen és Ópusztaszeren is jártak.

A lovas szakosztályon belül Perényi János még a C0vid-járvány előtt indított egy szakmai fórumsorozatot, valamennyi rendezvényük teltházas volt.

– Lótenyésztő szakosztályunk a furioso-north star lófajtához kötődik. Az előadás-sorozatot viszont fajtától függetlenül szervezzük, vagyis várunk minden lószerető embert, tenyésztőket, versenyzőket, hobbilovasokat, sőt olyanokat is, akiknek nincs lovuk, csak érdeklődők. A napokban megtartott rendezvényünkre is 53-an jöttek el. Baranyi István lógyógyász szakorvos szaporodásbiológiai előadást tartott, Gyuris Vanda, a Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum végzőse a lovak láb- és patahibáiról beszélt. Vendégünk volt Tuska Pál nyugalmazott őrnagy, egyetemi lovastanár, szakedző, a Kishunhalasi Határőr Dózsa Lovasegyesület elnöke, olimpikon is, aki az életéről mesélt – mondta Perényi János.

Úgy tervezik, évente 3-4 alkalommal szerveznek hasonló programokat.