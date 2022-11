A vérellátásból ezúttal a véradók negyede hiányzott. Főként az intézeti városokban volt jelentősebb a csökkenés, egyedül Szentesen haladta meg a várakozásokat a véradásokon résztvevők száma. A kisebb településeken is legtöbbször elmaradt a részvétel a remélttől.

November 21-e és november 27-e között 452 egészséges véradóhősünk jött el életet menteni! Eredetileg úgy terveztük, hogy erre a hétre 605 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a visszaesés: -25 százalék volt! Hogy soha ne alakuljon ki vérhiány, arra kérünk minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit: jöjjön vért adni!

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja december 11-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

November 28. hétfő: 07:00-14:00

November 29. kedd: 07:00-14:00

November 30. szerda: 10:00-18:00

December 1. csütörtök: 10:00-18:00

December 2. péntek: 07:00-14:00

December 5. hétfő: 07:00-14:00

December 6. kedd: 07:00-14:00

December 7. szerda: 10:00-18:00

December 8. csütörtök: 10:00-18:00

December 9. péntek: 07:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

November 30. szerda: 13:00-16:00

December 1. csütörtök: 08:00-13:00

December 8. csütörtök: 08:00-13:00

December 10. szombat: 08:00-11:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

November 28. hétfő: 13:00-16:00

December 5. hétfő: 08:00-13:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

November 29. kedd: 7:30-12:00

November 30. szerda: 7:30-12:00

December 1. csütörtök: 14:00-17:00

December 6. kedd: 7:30-12:00

December 7. szerda: 7:30-12:00

December 8. csütörtök: 14:00-17:00

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja december 11-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

November 28. hétfő: 09:00-13:00

Csengele, Faluház

6765 Csengele, Deák Ferenc utca 25.

November 29. kedd: 14:00-18:00

Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

6630 Mindszent, Kőrösi Csoma Sándor utca 2/A

December 7. szerda: 13:00-15:30

Mártély. Gondozási Központ

6636 Mártély, Községház utca 17.

December 9. péntek: 10:00-13:00

MÁV, Szeged Nagyállomás

6725 Szeged, Indóház tér 2.

AJÁNDÉKOK VÁRJÁK A VÉRADÓKAT!

Minden véradónkat megajándékozzuk:

- 1000 forintos étkezési jeggyel

További AJÁNDÉK és NYEREMÉNYJÁTÉK:

Szegeden decemberben minden véradóhősünk Boxvilág ajándékkupont kap, hogy kipróbálhassa magát egy jó hangulatú, csoportos edzésen. Véradóink Szeged és a térség kitelepült véradásain ajándék belépő vár mindenkit a Zsombói Sókuckóba, amihez 20 százalékos kedvezményes vásárlásra jogosító kupon is jár. Szintén Szeged és a térség kitelepült véradásain a résztvevők átvehetik még a Szegedi Mobilgumi 20% kedvezménykártyáját.

Hódmezővásárhelyen decemberben minden véradónk 25 százalékos kedvezményre jogosító masszázskupont kap a Lazít-Laktól!

Makón, aki decemberben vért ad, sorsoláson vesz részt, és megnyerheti a hó végén az Erdei konyha 4 darab, egyszemélyes, 5 napos ebédmenüje egyikét, valamint Tokics Gábor masszőr 3 darab ajándékutalványát, amelyek egy-egy 30 perces frissítő hátmasszázsra szólnak.

Szentesen és a térség véradásain decemberben, aki vért ad, ajándék fürdőbelépőt kap a Szentesi Sport- és Üdülőközpont jóvoltából! Intézeti véradásainkon a megjelentek közt decemberben kisorsoljuk az Ágnes Nails 3 ajándékutalványát is, ami kéz- és lábápolásra, műkörömépítésre váltható be. Emellett minden véradónk 10%-os kedvezménykupont is kap az Ágnes Nails-nél.

FONTOS: Aki vért ad, vigye magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját