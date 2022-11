Azt, hogy a makói városháza patinás épületében akár kiállításokat is lehetne rendezni, Karsai Ildikó grafikusművész találta ki. A földszinti előcsarnokban működő Városház Galéria épp az ő egyik tárlatával nyílt meg a 2001-es városnapon. Akkor lapunknak azt nyilatkozta, a polgármesteri hivatalban mindig nagy a forgalom, naponta több százan fordulnak meg itt különböző ügyeket intézve, így az emberek szinte beleütköznek a kiállított alkotásokba. Ezért tűnt jó ötletnek a főbejárattól pár lépésnyire lévő kiállítóhely megnyitása – afféle népművelő szándékkal.

Évente tucatnyi tárlat nyílt itt meg: elsősorban a városban élő vagy innen elszármazott, illetve tevékenységük révén Makóhoz kötődő alkotók munkáit mutatták be, de az ifjúsági rajzpályázatokra az egész térségből, a fotópályázatokra pedig még a határon túlról is küldtek be alkotásokat. 13 évig működött, összesen 152 kiállításnak adott otthont. Akkor szűnt meg, amikor az előző városvezetés döntése nyomán a polgármesteri hivatal irodái takarékossági okokból a szárnyépületbe költöztek, a főépület kiürült, a nagykaput pedig bezárták.

A főépület aztán a 2014-es helyhatósági választás után újra benépesült, az előcsarnokban azonban egészen mostanáig nem nyílt kiállítás. A kis galéria most, 9 évi szünet után támad fel – érdekes módon szintén a kényszerű takarékosság miatt. Mint beszámoltunk róla, az egekbe szökő rezsiköltségek miatt a város összes lehetséges kiállítóhelyére – múzeum, könyvtár, Hagymaház – lakat került a fűtési szezon idejére, azért a tárlatoknak új helyet kellett keresni. Kézenfekvő megoldás volt az időközben szépen felújított városháza aulája.

Most egy 1956-os témájú anyag látható. Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Múzeum és Könyvtár igazgatója azt mondta, novemberben Szekeres István grafikusművész, makói díszpolgár kiállítása várható, de a későbbiekben például helyi amatőr alkotóknak is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak.