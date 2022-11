A körhintát már csütörtökön a városba szállították. Sokan nézték meg vízszintesen is a hatalmas kereket. A bódék feldíszítve várják a vasárnap délutánt, amikor a 17 órai első adventi gyertyagyújtás után hivatalosan is megnyitják majd a vásárt. A bódék egyébként még augusztus 20-a előtt kerültek a Kossuth térre, azóta nem szállította el őket a város.

Az önkormányzat azt ígéri, színes lesz a vásár kínálata, különböző ízlésű vásárlóra készülnek az árusok, a szerényebb lehetőségekkel bírók számára is sok minden megfizethető lesz. Az adventi hangulatú főtéren lesz kürtőskalács, forralt bor, forró csoki, a hot-dogtól a bográcsos meleg ételig számos finomsággal várják a vásárhelyieket.

Fotó: Kovács Erika

Lesznek borászok is, akik díszdobozos borokat, különleges, karácsonyi ízesítésű, forralt borokat kínálnak. Az óriáskerék és körhinta is az adventi program része lesz. A karácsonyfa is áll már, fel is díszítették. A hatalmas fenyőt idén az Oldalkosár utcai bölcsőde ajánlotta fel a városnak.