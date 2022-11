Eladó – fogadott a tábla annak a pusztaszeri háznak a kerítésén, ahol a tavaly januárban tűzkárt szenvedett Halász Zsolt és 5 éves – a kis szöszi kezével mutatta mennyi idős – kislánya, Hanna él, a tulajdonosoknak, Baksa Józsefnek és feleségének, Erzsébetnek köszönhetően. Mint korábban írtuk, elővételi joguk volt az ingatlanra.

– Emelkedett a ház ára, ezért elálltunk vásárlási szándékunktól, de addig maradhatunk, amíg el nem kel. A telet mindenképpen itt akarjuk kihúzni, addig is, ha az időjárás engedi, nekilátok a tanyám javításának, felújításának, elsősorban fürdőszobát és konyhát szeretnék benne kialakítani. Már hordtam oda faanyagot és téglát – közölte Halász Zsolt. A tanyán most is tartanak jószágot, etetésükben és gondozásukban Hanna is segít.

Megkérdeztem, hogy készítette-e valamilyen összegzést arról, mennyi és milyen adományt kaptak. –Húúú – volt az első reakció. – Őszintén szólva nem is tudnék, hiszen folyamatosan érkeztek, érkeznek a felajánlások. Kaptunk bútorokat, ágyakat, játékokat, ruhákat, utóbbiból rengeteget, az egyik garázs azzal van tele. Sokan segítettek, köszönet érte – mondta Zsolt.

Megemlítette, már ők is adtak másoknak, ami Hannára nem volt jó, azt elajándékozták. – Zsófiéknak és Ancsiéknak is adtunk – egészítette ki Hanna. Halász Zsolt azt is elárulta, még mindig harcol azért, hogy a volt feleségénél lévő 4 éves, Zsolt – becenevén Zsozsi, Bogyóka – is hozzá kerüljön, de ez nem egyszerű történet, hosszabb folyamat végeredménye lehet.

A karácsonyra nem készülnek különösebben.

– Nem tervezünk semmit, majd ahogy sikerül. Műfenyőt is kaptunk, de a gyerekekkel jobban szeretjük az igazit, annak az illata hozzátartozik az ünnephez – mondta Hannával az ölében. Kíváncsi voltam, a kicsi mit szeretne a fa alatt találni. – Krokodilt – jelentette ki, természetesen plüss állatról van szó. – De már van egy – vitatkozott az édesapa. Hanna azonban nem engedett, szeretné, hogy testvérének is legyen krokodilja, majd megtoldotta még egy nagy dínóval az ajándéklistát.

– Nincs mit tenni, úgy látszik, szereznem kell még egy krokodilt és egy dínót – vette fel a karácsonyi rendelést Zsolt.