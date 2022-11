Kollégámmal rövid utánajárás kellett, hogy megállapítsuk, egy közönséges herelégy látogatta meg szerkesztőségünk udvarának orgonabokrát egy napsütötte, őszi délutánon. Vendégünket nevezzük csak Züminek – az egyszerűség kedvéért. A kívülállók nem is gondolnák, hogy a Szabadkai úti Délmagyarország sajtóház és nyomda körül a dolgozók autóin, biciklijein, az elkészült kiadványokon és festékes konténereken kívül maradt hely a természetnek is.

Ezt bizonyítja az itt látható kép Zümiről. Vagyunk jó néhányan, akik szívesen sétálunk pár kört a Délmagyar épületénél, amikor szünetet tartunk. Van, aki ezt megspékeli egy kávéval, cigarettával is, más csak egyszerűen kiszellőzteti a fejét. És miközben megmozgatjuk elgémberedett végtagjainkat, rácsodálkozhatunk a minket körülvevő, apró szépségekre. Zümire. Vagy arra, hogy milyen pompásan sárgul a fák lombja az ebédlő szomszédságában. És akinek van kedve, tudása hozzá, az olykor meg is örökíti telefonjával a legszebb pillanatokat.

Annyiféle vendég járt már errefelé, hogy fel sem tudnám sorolni. Volt, hogy kutya, máskor kismadár tévedt be a szerkesztőségbe. Olyan is előfordult, hogy meg sem álltak az ajtónál, mondván, nekik nem kell belépőkártya. Zümi rendes volt, és kint maradt. Jobb is így mindenkinek.