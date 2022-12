Régi álmom vált valóra amikor a nyüzsgő ázsiai világvárosban, Tajpejben az egyik óraboltban felpróbálhattam ezt az öröknaptáras, retrográd kijelzős, holdfázisos Patek Philippe karórát, amelynek értéke úgy 20 millió forint körül van. Ez az én álom karácsonyi ajándékom. Ez egyébként még nem is a legdrágábbak közül való. Ez egy visszafogott modell. Felhívnám a figyelmet az öröknaptáras funkcióra, amelyben a dátum kijelzése előre programozottan történik, figyelembe véve a hónapok hosszát és a szökőéveket. Automata szerkezetben ezek megvalósítása igencsak bonyolult, így az ilyen szerkezettel ellátott karórák ára is ehhez igazodik. Az öröknaptár örökké tudja a naptárat, tehát a szökőévekkel együtt tudja mechanikusan, hogy az egyes hónapok milyen hosszúak és így minden hónap végén a megfelelő napon ugrik elsejére. Csak százévente kell hozzájuk nyúlni, de ez már annyira bonyolult, hogy nem megyek bele. Szökőév indikátora is van és természetesen holdfázis mutató bonyolítja a szerkezetet. És ami az egészben a leglenyűgözőbb, hogy van egy órásmester, aki a két kezével hosszú-hosszú időn át rakja össze ezt a mérnöki és esztétikai remekművet. Nekem meg csak a 20 milliót kell összeraknom jövő karácsonyig. Szerintem menni fog.