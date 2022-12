“Szeged történelmi belvárosában található ez a múlt században épült polgári ház, melynek 2. emeletén helyezkedik el az értékesítésre váró lakás. A lépcsőházban összesen négy lakás található, a zárt lépcsőház mellett körfolyosóra is ki lehet lépni, de ez a lakás a zárt lépcsőházból nyílik. Alapterülete 176 m2-es, melyben 4 nagyméretű szoba, külön étkezős konyha, fürdőszoba és egy külön wc taláható.

A lakás teljes körű műszaki és esztétikai felújításon van túl, ennek keretében korszerű, egyedi, radiátorok által szolgáltatott cirkófűtést alakítottak ki. Felújították a tágas fürdőszobát, melyben dupla mosdót és tusolókabint építettek be. A konyha nagyon tágas, a nagy étkezőasztal nagyobb társaság számára is elegendő helyet biztosít. Korszerű, konyhagépekkel felszerelt (mosogatógép, páraelszívó, elektromos sütő, gáz főzőlap, klíma) új konyhabútor teszi hangulatossá a helyiséget. A szobákban szép állapotú, eredeti parketta van. Minden szobában valamint a konyhában is klíma biztosítja a nyári hőségben a kellemes hőmérsékletet. Az összes, eredeti fa nyílászárót gyönyörűen felújították, megőrizve az elegáns polgári lakások hangulatát.