Minden évben megajándékoznak egy kiválasztott gyermekintézményt a karácsonyi ünnepek közeledtével a szegedi 46. Területvédelmi Zászlóalj katonái. Idén a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika betegeinek vittek ajándékot a katonák.

Fotó: Honvédség

A gondosan csomagolt ajándékdobozok gyermekjátékokat, könyveket, rajzeszközöket rejtenek, de az ellátáshoz szükséges pelenkát, gyermek higiéniai eszközök is bekerültek a csomagba. A katonák a gyerekük mellett bent tartózkodó szülőkre is gondoltak. Könnyen mosható és fertőtleníthető székeket is vittek az egészségügyi intézménynek, ahol Bereczki Csaba egyetemi docens, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, és kollégái fogadták őket.