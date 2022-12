Olaszországban, Riminiben rendezte meg a közelmúltban World Dance Sport Federation (WDSF), azaz a Tánc Világszövetség a standard táncok idei világbajnokságát. Ide minden ország a két legjobb párosát delegálhatta. Hazánkat Szalai Dénes és Balla Petra, a szegedi Spirit TSE párosa magyar bajnokként képviselte. A makói-szegedi párosnak ez volt az első felnőtt világbajnoksága. Végül 59 induló közül minden várakozást felülmúlva, az utóbbi kilenc év legjobb magyar eredményeként, egészen az elődöntőig meneteltek és ott a 23. helyet szerezték meg.

Fotós: Szalai Dénes és Balla Petra közösségi oldala

Dénes és Petra 13 éve táncolnak együtt, ebből 10 éve versenyszerűen. Sikereikről a Délmagyarország már a kezdetektől beszámolt. A különböző utánpótlás-korosztályokban 11-szer voltak bajnokok. Az ifjúsági korosztályban is az eddigi legjobb magyar eredményt érték el: világbajnoki döntőt táncoltak standard kategóriában. Számtalan nemzetközi első helyezés és dobogó szerepel a listájukon, 2020-ban az U21-es világranglistán harmadikok voltak.

Fotós: Szalai Dénes és Balla Petra közösségi oldala

Az utánpótlás kategóriákban elért hazai és nemzetközi sikerek után most a felnőttek közt is szeretnének minél magasabb szintre eljutni. A magyar bajnokságot idén még az év elején nyerték meg, így harcolták ki az indulás jogát a világbajnokságon. A következő időszak a felkészülésről szólt, a szegedi bázisuk mellett nemzetközi edzőtáborokban készültek a megmérettetésre. Az év folyamán több rangos WDSF-versenyen értek el döntős helyezéseket; jelenleg a világranglistán a 29 helyen állnak, vezetik a magyar ranglistát és országos bajnoki címet is szereztek. Az élsport mellett mindketten a Magyar Táncművészeti egyetem hallgatói.