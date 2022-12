– A vendéglátás erről szól. Aki ezt vállalja, az tisztában van ezzel. A 37 év alatt, mióta a szakmában vagyok, a koronavírus-járvány idején voltam csak otthon szilveszterkor, de őszintén mondom, hiányzott a munka. Számunkra ez is olyan nap, mint a többi, akkor is a vendégekért vagyunk – mondta Tippai Mariann, aki a Fehértói Halászcsárdában idén is munkával köszönti az újévet. Hozzátette, a kulisszatitkok, az előkészületek és a reggeli romeltakarítás sokkal rosszabb. A többi, amit a vendég is lát, az a kellemes része.

Az egész ország az óévbúcsúztatóra készül, sokak számára ez a legnagyobb buli az évben. A vendéglátósok ilyenkor is keményen dolgoznak. Mariann kollégája, Dudás Nikolett 13 éve dolgozik a halászcsárdában. – Én úgy vagyok vele, hogy inkább dolgozom 31-én, mint elsején. Számomra ez a megszokott. Amikor tanultam, tisztában voltam azzal, hogy mit vállalok. Nem is tekintem ezt áldozatnak, ez a munkával jár – mondta.

A Fehértói Halászcsárdában egyébként kétszáz embert látnak vendégül, ők 18 ezer 500 forintot fizettek a buliért. Már hónapokkal ezelőtt elfogytak a jegyek. A hely vonzereje, hogy szálloda is van, a vendégek helyben ki tudják pihenni a szilveszteri buli fáradalmait. A szintén hozzájuk tartozó Kék Csillagban az emeleten háromszázan, lent százötvenen szórakoznak majd, így összesen 700 főt mulattat szombat este a Frank Sándor vezette cég.

A hatalmas szilveszteri bulik szervezéséről ismert szegedi Sport&Life-ot üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője, Bittó Árpád elmondta, idén egy bulit csinálnak csak a Kastélykert étteremben. Korábban a megyeházán, a Kastélykertben, Újszentivánon és a Szeged Plázában is szerveztek szilveszteri bulit, ez utóbbi helyszínen ezer fő bulizott éveken át. – Ezekben az ínséges időkben egy helyszín marad. A megyeházán nincs fűtés, oda nem szervezhettem, Újszentivánon a 250 fős teremre volt 14 jelentkező. A Kastélykertben 130-an leszünk és rengeteg elviteles sültes- és hidegtálat készítünk – mondta az ügyvezető.

A szilveszteri munkával kapcsolatban hozzátette, a kezdetektől elmondták neki, amikor elkezdte a szakmát, hogy ők akkor dolgoznak a legtöbbet, amikor az emberek a legjobban érzik magukat. – Így nőttem fel, így dolgozom idestova 30 éve és ez idén sem lesz másként – mondta.