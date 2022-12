Tudják, hol van most nagyobb tömeg, mint a bevásárlóközpontokban? Hát a patikákban. Tegnap késő délelőtt mentem el egy lakótelepi gyógyszertárba, ahol hiába üzemelt három kiadóhely, így is az ajtóig állt a sor és nagyjából negyedórás volt a várakozás. Hangsúlyozom, munkaidőben, iskolaidőben és egyáltalán: olyan időben, amikor ha valakinek van egy kis szabadideje, vélhetően inkább a karácsonyi bevásárlást intézi. Mármint ha éppen nem beteg, ugye.

Számomra – ahogy azt gondolom, a legtöbb háziasszony számára is – minden évben ez a néhány, ünnep előtti nap a megőrülésről szól. Mert hiába határozom el, hogy már novemberben megveszem az ajándékokat, természetesen ez sosem sikerül, közben már sütni kellene a karácsonyi sütiket, de be kellene vásárolni az ünnepi menühöz is és tutira ilyenkor derül az is ki, hogy nem működik az egyik égősor vagy kevés lett a csomagolópapír.

Na, hát erre a káoszra ütött be most nekem valami kórság, és ahogy elnéztem a kígyózó sort a patikában, ezzel közel sem vagyok egyedül. Így most nem mézeskalácsot sütök, hanem teát főzök, és nem a boltokban rohangálok, hanem fekszek az ágyban és próbálok pihenni, hátha úgy gyorsabban túl leszek rajta. És miközben egyre nagyobb aggodalommal figyelem fiam adventi naptárján, milyen vészesen fogynak a napok az estéig, amikorra mindennek tökéletesen készen kell állnia az ünneplésre, azt hiszem, egyre inkább beletörődök, hogy az idei karácsony más lesz. Lehet, hogy nem olyan, mint amilyennek megszoktam, cserébe viszont nyugodtabb. Szóval aki hozzám hasonlóan betegen azon aggódik, hogy most így hogyan lesz karácsony, azoknak üzenem: lehet, most tanuljuk meg, hogy lehet úgy is szép az ünnep, ha előtte nem hajtjuk halálra magunkat.