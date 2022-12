A védjegy kibocsátójának stratégiai célja, hogy a társadalomban megerősödjön, és általánossá váljon a családbarát értékrend. Az évente odaítélt címre bármely hazánk területén működő magyar, valamint Magyarországon működő külföldi tulajdonú szervezet jelentkezhet. Amennyiben az előszűrő kérdőív kitöltése alapján a munkahely eléri az audithoz szükséges pontszámot, helyszíni vizsgálat történik, melynek során a szervezet családbarát működésének, intézkedéseinek meglétét ellenőrzik. A sikeres auditot követően adományozott Családbarát Munkahely tanúsító védjegy hitelesen bizonyítja, hogy a cím tulajdonosa családbarát munkáltatóként működik.

A lézeres kutatóközpontban az elmúlt évek során számos olyan családbarát munkáltatói intézkedés született, amelyek növelik az ott dolgozók elégedettségét, a kutatóintézet iránti elkötelezettségét. Az ELI ALPS - az erre alkalmas munkakörökben dolgozó – kollégáknak lehetőséget biztosít a rugalmas munkaidőbeosztásra, vagy az otthoni munkavégzésre. A kutatóintézetben távmunkában és a részmunkaidőben is dolgozhatnak a kollégák. Az intézet nagy hangsúlyt fektet a dolgozók egészségének megőrzésére is, a cafeteria juttatásnak része az egészségbiztosítási csomag, mely kiterjeszthető a családtagokra is. Az ELI-ben lehetőség van a mindennapi feltöltődésre is a munkavállalóknak és családjaiknak szervezett vállalati eseményeken, közösségépítő programokon – pl. Mikulás ünnepség, karácsonyi évzáró rendezvény - túl, szabadon használható az épületben található pihenő/imaszoba is.

Az ELI ALPS Lézeres Kutatóintézet a napokban vette át az elismerést, így jogosulttá vált a Családbarát Munkahely védjegy használatára.