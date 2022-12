A Faluház és Könyvtár és a Bordány SK közösen egy háromórás túrát szervez a két ünnep között a budapesti Liszt Ferenc Repülőtér és Aeroparkba. A karácsonyi ajándékként is remek december 29-ei programlehetőségre regisztrálni kell a szervezők közösségi oldalán, ahol a részletes program is olvasható. A részvételi díj 8900 forint fejenként, ami tartalmazza az idegenvezetés, a belépők árát és az autóbuszos utazás díját is.