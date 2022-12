A karácsonyi időszakban végre több lehetőség van minőségi időt tölteni a szeretteinkkel, egymásra koncentrálni és lelassulni a mindennapi rohanásból. A két ünnep közötti napokat mintha kifejezetten arra találták volna ki, hogy közös családi programokat szervezzünk. Sőt, ha élelmesek vagyunk, akkor lehet már akár előre is gondolkodni és karácsonykor különféle élményajándékokkal meglepni a családot.

A közös élmények mindig örökzöld ajándéknak számítanak: olyan felejthetetlen emlékeket okoznak, melyekre akár évekkel később is jó szívvel gondolunk vissza. 3 szuper programötletet gyűjtöttünk össze, melyek az egész család számára kiváló időtöltést biztosítanak. Az elképesztő élmények és a szórakozás pedig garantált!

Irány egy szuper szabadulószoba!

Ha igazi rejtélyekre és izgalmakra vágyunk, akkor a szabadulószoba a tökéletes élményajándék az egész családnak. A szabadulószobában 1 órára Sherlock Holmes bőrébe bújhatunk és megtapasztalhatjuk milyen egy igazi nyomozásban részt venni. A játék során izgalmasabbnál izgalmasabb logikai fejtörőkkel kell szembenézni, miközben az idővel folyamatosan versenyzünk.

Különböző tematikájú, nehézségi szintű és méretű szabadulószobák közül válogathatunk, így akár egy nagyobb társasággal vagy kisebb gyerekekkel is bátran részt vehetünk a szabadulós játékban. Ráadásul ezen a programon igazán szükség lesz a családtagok együttműködésére és kommunikációjára, ezért komoly csapatépítő hatásra is számíthatunk!

VR vidámpark: nem csak gyerekeknek

Előfordul, hogy úgy érezzük a valóságot kicsit magunk mögött hagynánk és csak a saját kis világunkban töltenénk el pár órát. A virtuális valóság vidámparkban ezt 100 százalékig megtehetjük! A VR vidámparkban kicsiknek és nagyoknak egyaránt találhatunk szórakoztató programokat. Különböző világokba kalandozhatunk el, ahol közösen kell megküzdenünk az ellenséggel, kipróbálhatjuk milyen élmény egy virtuális hullámvasúton vagy katapulton ülni, de akár különféle autó- és repülőgép szimulátorokat is vezethetünk. Nem kétség, hogy a VR vidámpark igazi adrenalinlöket a délutáni órákban az egész család számára! A gyerekek éppúgy élvezni fogják ezt a különleges programot, mint a felnőttek! A sportos ruhát semmiképp ne hagyjuk otthon, mivel arra számíthatunk, hogy kellemesen megmozgatnak majd a játékok minket!

Segway túra: extrém kirándulás

Egy kellemes családi séta vagy kirándulás a téli erdőben mindig jó választás, ha a családunkkal szeretnénk minőségi időt tölteni. A városból kiszakadva a természetben

izgalmas ösvényekre és kristálytiszta levegőre számíthatunk. Gyakorlatilag a téli erdő igazán varázslatos és különleges hangulatot áraszt magából: a nyugalom, a csend és a béke háromszöge elevenedik meg a természetben.

Ezt a csodálatos élményt megfűszerezhetjük kicsit, ha nem mindennapi módon járjuk körbe az erdőt. A Segway túrákon bátran részt vehetünk a gyerekekkel és a nagyszülőkkel is, így minden generáció számára kiváló programlehetőség. A high-tech járgány segítségével kényelmesen és biztonságosan túrázhatunk, mindössze az egyensúlyérzékünkre, illetve jó meleg ruhára lesz szükség, és már miénk is a terep! A Segway-nek még a hó sem akadály: akár a havas Mátrában is száguldhatunk a járgányokkal. Ez pedig biztosan egyedülálló élményt és ajándékot nyújt majd!