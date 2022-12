A legromantikusabb program: szilveszteri hajózás

A szilveszteri hajózás egy igazán romantikus program. Mégis mi lehetne meghittebb, mint kettesben a pároddal egy sétahajó fedélzetén végig siklani a Dunán, átszelve a fényárban úszó fővárost? Egészen más úgy pezsgőt kortyolgatni, hogy közben Budapest látványosságait és a páratlan hidakat csodáljuk. A szilveszter hajón utazva garantáltan felejthetetlen élmény lesz.

Éjféli lazulás: gyógyfürdő

Annak, aki csak ellazulni szeretne, a szilveszter fürdő nélkül nem az igazi! Magyarország többek között gyógyvizeiről is híres, így bárhol is vagyunk az év utolsó napján, egészen biztos, hogy a közelben vár egy termálfürdő. A legtöbb hely még szilveszter napján is nyitva van, és egyes fürdők éjszakai fürdőzést is szerveznek erre a különleges napra. Így az utolsó pillanatokban is élvezheted a gyógyító termálvizet.

Ha nem csak a pezsgőben szereted a buborékokat: szilveszteri wellness

A szilveszteri wellness tökéletes program mindazoknak, akik feltöltődve szeretik indítani az évet. A pezsgőfürdő, az élménymedencék, a szaunavilág, a különféle masszázsok és más szépítő-kényeztető szolgáltatások gondoskodnak arról, hogy kisimultan térj vissza a szürke hétköznapokba. Azt azonban nem árt észben tartani, hogy a wellness szállodák és spa-k korán betelnek, ezért érdemes időben foglalni.

Megszállott kultúra fogyasztóknak: szilveszteri koncert

Akik legjobban a zenei élményekből tudnak töltekezni, azoknak biztosan felejthetetlen szilveszterük lesz, ha az estét egy szilveszteri koncerten töltik. A Zeneakadémián kívül is számos gyönyörű hangversenyterem található az országban, amelyek mind ünnepi koncertekkel készülnek az év utolsó napjára. Ezekre érdemes időben jegyet váltani, hiszen végesek a férőhelyek és a népszerű koncertekre hamar elkapkodják őket.

A természet szerelmeseinek: szilveszteri elvonulás

Sokan szeretik a természetben tölteni a szabadidejüket. Számukra tökéletes program lehet a szilveszteri elvonulás. Magyarország számos gyönyörű nemzeti parkkal büszkélkedhet, ezek közelében rengeteg kulcsosház és vendégház található, amelyeket ki lehet bérelni, akár egész nagy társasággal is. Így az év végét tölthetitek kirándulással, este pedig a tábortűz mellett köszönthetitek az újévet.

Kulináris kalandok: szilveszteri vacsora

Miért ne lehetne az év utolsó vacsorája valami egészen különleges élmény? A legtöbb vendéglátóhely szilveszterkor is nyitva tart, mi több, különleges szilveszteri menüvel, zenével és programokkal várja a kulináris élményekre nyitott ünneplőket. Egy szilveszteri vacsora ugyanúgy lehet tökéletes randi ötlet, mint egy kellemes baráti összejövetel helyszíne.

Ha ki se dugnád az orrod a lakásból: otthoni chill a barátokkal

Van az úgy, hogy az ember semmi különlegesre nem vágyik, csak arra, hogy együtt legyen azokkal, akiket szeret és nyugalomban köszöntse az újévet. Ha magadra ismertél, semmi mást nem kell tenned, mint áthívni a barátaidat, venni valami harapnivalót és előkészíteni a legjobb filmet vagy társasjátékot. És ami talán mindezeknél is többet ér: egy tartalmas beszélgetés.