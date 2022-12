Az adventi fénykaravánban mutatkozott be az önkormányzat új traktora. A felvonulásra mindenféle járművel lehetett jelentkezni, amelyeket karácsonyi fényekbe öltöztettek. volt aki biciklivel, motorral, személygépkocsival, traktorral, kisteherautóval haladt a karavánban. A járművek között az érdeklődők megcsodálhatták az önkormányzat új kistraktorát is. A járművet a Magyar Falu Program támogatásából vásárolták meg a Településüzemeltetési Központ részére. A támogatott pályázat lehetővé tette a kistraktor mellett pótkocsi, tolólap és egy magassági ágvágó beszerzését is.