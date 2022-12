Miért éppen ide gyere?

Mert élsz-, halsz a divatért, az igényes, elegáns megjelenésért.

Mert nálad a prémiumkategória alap.

Mert még sosem jártál Szeged egyetlen butik optikájában.

Mert a nagymúltú Prágai Látszerészet régi kuncsaftja vagy, és az a minimum, hogy szétnézel a Bartók tér másik oldalán is hogy megnézd, milyen lett a néhány hónapja megnyílt exkluzív szalon. Különben is mindenki erről beszél a városban.

Mert itt ajándék utalványt is vásárolhatsz.

Mert nő vagy, aki imádja a világmárkákat.

Mert férfi vagy, aki el akarja kápráztatni a párját, és tudod, hogy egy innen választott ajándékkal menni fog.

Mert az ajándék becsomagolásával sem kell bíbelődnöd: a gyári díszcsomagolásban, díszdobozban kapott terméket már teheted is a fa alá.

Mert itt nem kockáztatsz: ha sérülésmentes állapotban viszed vissza január 5-ig a Prágai Boutique Optique-ba a megvásárolt terméket, cserébe választhatsz egy másikat.

A legfontosabb

A butik optika elsősorban látszerészetként működik, ahol a századpontos dioptriamérés, a szemész szakorvosi rendelés adott. Az hab a tortán, hogy a (nap)szemüvegek és szemüvegkeretek mellett az exkluzív kiegészítők világmárkái kínálják magukat, éppen neked…

