A két ünnep között is fizetni kell a parkolásért Szegeden. Vagyis mától december 30-áig normál díjszabás mellett lehet csak megállni megállni a parkolózónákban. Ráadásul december 31-én 8 órától délig a Mars tér környékén is fizetni kell, úgy, mint szombatonként. Vagyis csak pénzért lehet parkolni a Mars téren, a Boross József utcában, a Pulcz utcában, a Csemegi utcába, a Pozsonyi Ignác utcában és a Cserzy Mihály utcában is.