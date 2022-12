Élete első televíziós vetélkedőjén a műsor történetének második legeredményesebb játékosa lett, most új körülmények között ismét megméretteti magát Galág Botond. A szegedi, biológia szakos egyetemista vasárnap este a Géniuszban kezdte meg menetelését.

Ez az a kvízműsor, amelynek rekordját egy szegedi játékos tartja: Kovács Attila reumatológus professzor eddig az egyedüli, akinek sikerült 10 párbajellenfelet is legyőznie és ezzel hazavinnie a 10 millió forintos fődíjat. Akiért most ismét szurkolhatnak a szegediek, tavaly az 500 című vetélkedőben mindössze egyetlen kérdéssel maradt el annak a műsornak a rekorderétől, így talán számára is kihívást jelenthet, itt mennyire sikerül majd megközelítenie az eddigi legjobbak eredményét.

Az első két adásban, amelyeket vasárnap láthattak a nézők, Galág Botond meggyőzően kezdte a játékot. Elsőként a rendkívül magabiztos és nagy tudású Czagány Juditot győzte le 3-2-re, ezzel pedig rögtön rekorder lett a Géniuszban is. Ilyen fiatalon – 22 évesen – ugyanis még senkinek nem sikerült ebben a műsorban párbajt nyernie.

Fotó: DM

Ráadásul hatalmas lexikális tudásáról is hamar bizonyságot tett, hiszen olyan játszmája is volt, amikor megszólalni sem hagyta ellenfelét, mind a 10, neki feltett kérdésre helyesen válaszolt, vagyis hibapont nélkül nyerte a kört. Második ellenfelét, a több mint 20 vetélkedőn szerepelt Vőfély Pétert szintén egy 10-0-s bemutatkozó játszma után 3-1-re múlta felül. Jelenleg pedig Ország László, a kvízklub egyik alapítója áll vele szemben.

Érdekesség, hogy Galág Botond eddig minden gyorsasági párbaját megnyerte. Mint elmesélte, különleges gombnyomó technikát fejlesztett ki, amikor otthoni körülmények között gyakorolt: kicsit testből is ráhajol a készülékre, mert így rövidebb idő is elég a jelzés leadására. Ez eddig be is vált, amire szüksége is volt, hiszen első párbajtársával szemben az utolsó, ilyen forduló döntötte el, hogy ki nyeri a párbajt.

Mostani ellenfeléve kapcsolatosan is ez az esélye, ugyanis a több mint tízféle műsorban korábban már sikerrel szerepelt, tapasztalt kvízjátékossal szemben 2:2-s döntetlenre áll. Az adásidő lejárta miatt a mindent eldöntő, utolsó játszma most vasárnapra maradt, így addig várnunk kell, hogy kiderüljön, most is jobbnak bizonyul-e ellenfelénél a gyorsasági körben.